Robert Lewandowski tatil için Türkiye’yi seçti

Almanya Bundesliga'da sezonu şampiyon olarak tamamlayan Bayern Münih'in Polonyalı golcüsü Robert Lewandowski tatil için Türkiye'ye geldi.

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Bundesliga’da attığı 34 golle takımı Bayern Münih’in şampiyonluğunda önemli rol oynayan Lewandowski, tatil için Türkiye’yi seçti.

Bundesliga’da gol kralı olan ve ismi Barcelona ile de anılan Polonyalı golcü, ailesiyle birlikte Antalya’daki bir otelde tatilini yapıyor.

Tatilde de boş durmayan tecrübeli golcü, bireysel çalışmalarına devam ediyor. Sosyal medya hesaplarından otelde antrenman yaptığı anları paylaşan Lewandowski, antrenman dışında ise ailesine zaman ayırıyor.

33 yaşındaki golcü oyuncu ayrıca sık sık plaj voleybolu oynayarak tatilin tadını çıkarıyor.