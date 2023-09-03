Robert Lewandowski’den hakemlere ateş püskürdü: La Liga’yı öldürüyorlar!

Barcelona'nın gol makinesi Robert Lewandowski, La Liga'nın cazibesizliğine dikkat çekerek İspanyol hakemleri sert bir dille eleştirdi.

Sozcu.com.tr

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Barcelona’nın yıldız forveti Robert Lewandowski ‘Eleven Sports’a yaptığı açıklamada hakemlere ateş püskürdü.

Bu açıklamalar, geçen sezon oyundan atıldığı ve bu akşam oynayacakları Osasuna maçından hemen önce yapıldı.

“La Liga hücum oyunu açısından yeterince çekici değil. Hakemler La Liga’yı öldürüyor. Bazı durumlarda savunmada size çok fazla izin veriyorlar. Eğer bir faul yaparsam, aniden farklı bir yorum geliyor ve sarı kart gösteriyorlar, yani sorun yok. Bu normal değil. La Liga hücum oyununu teşvik etmek istemiyor”.

“LA LIGA BU YÜZDEN ÇEKİCİ DEĞİL”

“La Liga bu yüzden saldırgan ya da çekici değil. İspanyol hakemler La Liga’yı öldürüyor. Bu çok garip, çünkü hakemler futbol oynamak istemeyen bir takım olduğunu biliyor gibi görünüyorlar, dalıyorlar, numara yapıyorlar, provoke ediyorlar ve faul yapıyorlar.”