Robert Lewandowski’nin Bayern Münih rüyası bitiyor! Barcelona ve Haaland detayı…

Bundesliga'da şampiyon olan Bayern Münih 'bırakmak aptallık olur' dediği golcüsü Robert Lewandowski'yi elinde tutamadı. Lewandowski, sözleşmesinin bitimine 1 yıl kala takımdan ayrılmak istediğini yönetime bildirdi. Polonyalı forvetin kararında 'Haaland' olayının etkisi olduğu öğrenildi...

Sozcu.com.tr

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Almanya devi Bayern Münih’in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski, geleceği ile kesin kararını verdi.

Sekiz yıldır formasını giydiği Bayern Münih ile sözleşme uzatmama kararı alan Polonyalı forvet, Barcelona’ya transfer olmak istediğini Alman yönetimine bildirdi. Münih’te oynadığı 374 maçta 343 gol atarak inanılmaz bir performans sergileyen Lewandowski’nin sözleşmesi 2023 yazında sona erecek.

Sky Sports’un Almanya edisyonu, Lewandowski’nin sözleşmesinin sonunu beklemeden Barcelona’ya transfer olmak istediğini yazdı. Bayern’e mevcut anlaşmasını uzatma planı olmadığını ve yeni bir hedef aradığını söyleyen Lewandowski, Barcelona Teknik Direktörü Xavi’nin 1 numaralı forvet adayı.

XAVI’NİN 1. SINIF FORVET İSTEĞİ

Takıma 1. sınıf forvet istediğini açıklayan Xavi, Lionel Messi’nin takımdan ayrılmasının ardından Barcelona’yı yeniden inşa etme sürecini hızlandırmak istiyor. Kasım ayında Barcelona’da teknik direktörlük koltuğuna oturan Xavi, Arsenal’den ayrılan Pierre-Emerick Aubameyang’ı Ocak ayında transfer etmişti.

Aubameyang, Camp Nou’da bu sezon 13 gol atarak beklentilerin üzerine çıktı ve Memphis Depay ile birlikte en skorere oyunculardan biri oldu. Buna rağmen, Katalan devi, ezeli rakipleri Real Madrid’in forvet Karim Benzema kadar etkili bir forvete sahip olarak gelecek sezon yeniden şampiyonluk yarışının içinde olmayı hedefliyor.

Lewandowski bu sezon Bayern Münih formasıyla çıktığı 45 maçta 49 gol attı.

KAHN ‘BIRAKMAK APTALLIK OLUR’ DEMİŞTİ

2014 yılında Borussia Dortmund’dan olaylı şekilde ayrılarak Bayern Münih’e transfer olan Lewandowki, Münih ekibiyle 8 Bundesliga ve 1 Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu tattı.

Bayern Münih’in CEO’su Oliver Kahn geçen ay Amazon Prime’a yaptığı açıklamada, “Sezonda 30 ila 40 gol atan bir oyuncuyu satmak aptallık olur. Önümüzdeki haftalarda onun geleceği hakkında görüşeceğiz. Haziran 2023’e kadar sözleşmesi var ve onu kesinlikle bir sezon daha aramızda tutacağız” demişti.

LEWANDOWSKI’NİN HAALAND RAHATSIZLIĞI

Lewandowski’nin, Erling Haaland’ın Manchester City’ye transfer olmadan önce Bayern Münih’in Norveçli futbolcuyu transfer etmek için nabız yoklamasından rahatsız olduğu öğrenildi.