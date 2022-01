Roberto Carlos futbola döndü! Amatör kulüple anlaştı…

Brezilya ve dünya futbolunun efsane ismi Roberto Carlos, İngiltere'nin amatör takımlarından Bull In The Barne ile iki maçlığına yeşil sahalara dönecek.

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Brezilya’nın efsane sol beki Roberto Carlos, İngiltere’de amatör takımların yer aldığı Sunday League ekiplerinden Bull In The Barne ile futbola dönecek.

İspanyol devi Real Madrid’deki unutulmaz kariyeriyle üç Şampiyonlar Ligi ve sayısız şampiyonluğa imza atan Roberto Carlos, Brezilya Milli Takımı ile Dünya Kupası zaferi de yaşamıştı. 2015 yılında kariyerine nokta koyan Roberto Carlos, eBay’deki ‘rüya transfer çekilişi’ sayesinde bir bar takımı ile iki maçlığına futbola dönme şansı yakaladı. Carlos, The Bull In The Barne takımının Şubat ayında oynayacağı iki maçta forma giyecek.

5 STERLİNLİK ÇEKİLİŞTE ROBERTO CARLOS ÇIKTI

Bull In The Barne’ın forveti ve aynı zamanda kulüp sekreteri olan Matthew Brown, BBC’ye verdiği röportajda, “Takımınıza profesyonel biriyle sözleşme imzalamak için 5 sterlin ödeyerek çekilişe katıldık. Arkadaşlarımızdan biri grup sohbetinde ‘haydi yapalım’ dedi ve sonunda bu ödülü kazandık” ifadelerini kullandı.

Carlos haberine inanamadığını söyleyen Matthew, “Cuma günü menajerimi Ed Speller, çekilişi kazandığımızı söyleyen bir mesaj attı ve hiçbirimiz ona inanmadık. Gece dışarı çıktım ve Cumartesi biraz baş ağrısıyla uyandım. İnsanlardan ‘Roberto Carlos haberleri doğru mu?’ yazılı mesajlar aldım. O noktada ‘bu gerçek olamaz, sadece bir rüya’ diye düşünüyordum” dedi.