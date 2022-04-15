Roberto Lewandowski’nin eşinin paylaşımı, transfer dedikodularını artırdı!

Bayern Münih'in yıldız futbolcusu Robert Lewandowski'nin gelecek sezon hangi takımda oynayacağı merak konusu olurken, eşi Anna Lewandowski'nin paylaşımı dedikoduların alevlenmesini sağladı.

Sozcu.com.tr

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Haziran 2023’te Bayern Münih ile sözleşmesi sona erecek olan 33 yaşındaki Robert Lewandowski, Real Madrid ve Barcelona dahil birçok Avrupa devinin transfer listesinde yer alıyor.

2014’ten beri Münih forması giyen Polonyalı forvet, bir süredir Almanya’dan ayrılma planları yapıyor ve en ciddi talipleri Real Madrid ile Barcelona. İspanya medyasındaki haberlerde, golcü futbolcuyu ikna etmeye en yakın kulüp Barcelona olarak gösteriliyor. Barcelona Futbol Direktörü Mateu Alemany, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, “Bir kulüple sözleşmesi olan oyunculara saygı duyuyoruz. Gazete sayfaları iddialarla dolu ama kimseyle bir temasımız yok. Herhangi bir futbolcuyla ilgilenirsek kulübüyle konuşuruz” diyerek Lewandowski ile görüşmediklerini söyledi.

“İSPANYOLCA ÖĞRENMEYE BAŞLIYORUM”

Ancak transfer haberi her ne kadar iddialardan oluşsa da, Lewandowski’nin eşi Anna’nın yaptığı paylaşım, teorileri güçlendirdi. Instagram’da bir hikaye paylaşan Anna Lewandowski’nin “Mallorca’dan günaydın. İspanyolca öğrenmeye başlıyorum” yazması, Polonyalı futbolcunun yeni durağının İspanya olabileceği yorumlarına neden oldu.

Lewandowski ve eşi, 2021’de Mallorca adasında 3.5 milyon Euro değerinde bir mülk satın aldılar ve Anna’nın İspanyolca öğrenmeye başlamasının bu durumla ilgili olabileceği de konuşuluyor. Ancak Lewandowski’nin İspanya’ya transfer olacağı iddialarının ortaya atıldığı şu günlerde, Anna’nın paylaşımı kamuoyunda transfer mesajı olarak da algılandı.

OLIVER KAHN: “O KADAR DELİRMEDİK”

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Lewandowski’nin geleceğiyle ilgili konuşan Bayern Münih CEO’su Oliver Kahn, “Her sezon 30-40 gol atan bir oyuncunun gitmesine izin verecek kadar deli değiliz. Bir yıl daha sözleşmesi var. Kesinlikle bir yıl daha bizimle olacak. Yeni sözleşme için görüşeceğimizi de ilettik” ifadelerini kullandı.

Lewandowski, Alman ekibiyle 8 sezonda oynadığı 370 maçta 341 gol attı.

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