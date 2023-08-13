Roberto Mancini istifa etti
Roberto Mancini, İtalya Milli Takımı teknik direktörlüğünden istifa etti.
EURO 2024’ün başlamasına 10 ay kala İtalya Milli Takımı’nın teknik direktörü Roberto Mancini, görevinden istifa etti.
14 Mayıs 2018 tarihinde Zenit’teki görevinden ayrılıp İtalya’nın başına geçen 58 yaşındaki teknik adam, ülkesine EURO 2020 şampiyonluğu yaşatmıştı. 58 yaşındaki İtalyan teknik adam, 61 maçta 39 galibiyet alırken 9 maçtan ise mağlubiyetle ayrıldı.
İtalya Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, “Yeni teknik direktör birkaç gün içerisinde açıklanacak” ifadesini kullandı.