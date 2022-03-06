Roma-Atalanta maçından sonra Merih Demiral’dan hakem tepkisi
Milli futbolcumuz Merih Demiral, takımı Atalanta'nın Roma'ya deplasmanda 1-0 yenildiği karşılaşmada Abraham'ın bacağına bastığı pozisyonu ve sonrasında oluşan yarayı paylaşım tepki gösterdi.
İtalya Serie A’nın 28. haftasında Roma ile Atalanta karşı karşıya geldi. Avrupa kupalarına katılma yarışındaki kritik maçta ev sahibi takım 3 puanı 1-0’lık galibiyetle aldı.
Maçın duraklama dakikalarında Roma’dan Mkhitaryan ile Atalanta’dan De Roon çift sarı karttan oyun dışında kaldı.
Karşılaşmaya ilk 11’de başlayan Merih Demiral da 86. dakikada sarı kart gördü. Milli futbolcumuz maçın ardından Twitter hesabından paylaşım yaparak Roma forveti Abraham’ın bacağına basmasından sonra oluşan yarayı gösterdi.
Pozisyonun da videosunu ekleyen Merih, “Bu ne?” notunu ekleyip tepkisini paylaştı.