Roma derbide Lazio’yu ilk yarıda dağıttı

Roma, Avrupa kupalarına katılma yarışı verdiği ezeli rakibi Lazio'yu Roma derbisinde ilk yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İtalya Serie A’nın 30. haftasında Roma ile Lazio derbiye karşı karşıya geldi. Roma Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadeleyi ev sahibi takım 3-0 kazandı.

Maçın 1. dakikasında Tammy Abraham, derbi tarihinin en erken golünü atıp takımını 1-0 öne geçirdi. İngiliz forvet 22. dakikada bir kez daha sahneye çıkarak Roma’yı 2-0’lık üstünlüğe taşıdı.

Maça noktayı koyan isim 40. dakikada Pellegrini oldu. Çok uzak mesafeden kullandığı serbest vuruşta topu direkt kaleye gönderen İtalyan orta saha, enfes bir gol atarak skoru 3-0 yaptı.

İkinci yarıda takımlar skoru değiştiremedi ve derbide zafer Roma’nın oldu.

Bu sonucun ardından Roma 51 puanla 5. sıraya yükselirken, Lazio ise 49 puanla 7. sıraya geriledi. Milli aradan sonra Roma, Sampdoria deplasmanına çıkacak. Lazio ise sahasında Sassuolo’yu konuk edecek.