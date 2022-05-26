Roma Feyenoord finalinde tarihi zafer! UEFA Konferans Ligi’nde ilklerin gecesi

İlk kez düzenlenen UEFA Konferans Ligi'ni, finalde Feyenoord'u mağlup eden Roma kazandı. Roma Teknik Direktörü Jose Mourinho, bu zaferle tarihe geçti.

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UEFA Konferans Ligi finalinde Roma ile Feyenoord, Arnavutluk’un Başkenti Tiran’daki Arena Kombetare’de karşı karşıya geldi. Rakibini 1-0 mağlup eden Roma, UEFA tarafından ilk kez düzenlenen Konferans Ligi’nin sahibi oldu.

Karşılaşmanın tek golünü, Nicolo Zaniolo kaydetti.

İtalyan ekibi, 32. dakikada Nicolo Zaniolo’nun ayağından bulduğu gol ile ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. Karşılaşmanın 2. yarısında gol sesi çıkmayınca Roma, sahadan 1-0 galip ayrıldı ve ilk kez düzenlenen UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde şampiyon oldu.

Roma böylece Avrupa’daki ilk kupasını kazandırırken, Teknik Direktör Jose Mourinho UEFA’nın kulüpler bazındaki tüm kupalarını alan ilk teknik adam olarak tarihe geçti. Jose Mourinho daha önce Porto ve Inter ile Şampiyonlar Ligi’ni, Porto ve Manchester United ile Avrupa Ligi’ni, Manchester United ile de UEFA Süper Kupası’nı kaldırmıştı.

Feyenoord forması giyen Milli futbolcu Orkun Kökçü ise maça ilk 11’de başladı. Orkun Kökçü, 88. dakikada yerini Patrik Walemark’e bıraktı. Orkun Kökçü, UEFA Konferans Ligi’ni 2 golle tamamladı.