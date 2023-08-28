Roma, Lukaku’yu Chelsea’den kiraladı

Chelsea'nin gözden düşürdüğü yıldız oyuncu Romelu Lukaku, Roma ile bir sezonluk kiralık anlaşma imzaladı.

Sozcu.com.tr

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Roma, forvet oyuncusu Romelu Lukaku için Chelsea ile bir sezonluk kiralık anlaşma konusunda anlaşmaya vardı.

Roma yetkilileri Ryan Friedkin ve Tiago Pinto, Lukaku’yu bir sezonluğuna İtalya’nın başkentine getirmek için hafta sonu Chelsea ile yüz yüze görüşmeler yapmak üzere Londra’ya uçtu.

Kulüpler 8 milyon sterlin civarında olduğu düşünülen bir kiralama ücretiyle doğrudan bir anlaşma konusunda ilerleme kaydettiler.

Lukaku, eski teknik direktörü Thomas Tuchel yönetiminde mutlu olmadığını söylediği tartışmalı röportajının ardından Chelsea’de gözden düştükten sonra geçen sezonu Inter Milan’da kiralık olarak geçirdi.

JOSE MOURINHO İLE BULUŞACAK

Forvet oyuncusu İtalya’ya dönmeye çok hevesliydi ve menajer Jose Mourinho ile tekrar çalışma arzusu nedeniyle Roma’ya gitmekten mutluydu.

Juventus bu yaz başında Lukaku’yu kadrosuna katmak için Chelsea ile görüşmelerde bulunurken Inter de Belçikalı oyuncuyu İtalya’ya geri getirmek istiyordu. Suudi Arabistan ekibi Al Hilal de Ağustos 2021’de Inter’den 97,5 milyon sterlin karşılığında Chelsea’ye imza atan 30 yaşındaki oyuncuyla ilgileniyordu.