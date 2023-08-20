Roma puanı Belotti ile kurtardı: 2-2
Roma sezonun ilk haftasında konuk ettiği Salernitana karşısında öne geçmesine rağmen puanı 82'de Belotti ile kurtardı: 2-2.
İtalya Serie A ekibi Roma, konuk ettiği Salernitana ile 2-2 berabere kaldı.
Serie A’nın ilk hafta karşılaşmasında, Roma’dan Andrea Belotti, 17. dakikada 1-0 öne geçerken Salernitana, 36. dakikada Antonio Candreva’nın golü ile eşitliği yakaladı ve ilk yarı 1-1 tamamlandı.
Salernitana, 49. dakikada Antonio Candreva’nın golü ile 2-1 öne geçti. Roma, Andrea Belotti’nin 82. dakikadaki golü ile eşitliği yakaladı ve maç 2-2 berabere sona erdi.
Roma gelecek hafta Hellas Verona deplasmanına gidecek. Salernitana ise sahasında Udinese’yi ağırlayacak.
Günün diğer maçında Atalanta, deplasmanda Sassuolo’yu 2-0 mağlup etti. (AA)