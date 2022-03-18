Roman Abramovich’in Chelsea planı

Rus milyarder Roman Abramovich'in, Rusya'nın Ukrayna'yı işgal ettiği gün, bir şirketini, yaptırımlardan kurtulmak için sahibi olduğu Premier Lig ekibi Chelsea'de yöneticilik yapan Eugene Tenenbaum'ya devrettiği öğrenildi.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Rus milyarder Roman Abramovich milyonlarca dolarlık yatırımları olan bir şirketini Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği gün İngiliz futbol kulübü Chelsea’nin yöneticilerinden Eugene Tenenbaum’a devretti.

Devir işlemi ile ilgili bilgiler İngiltere şirket tescil kayıtlarında yer aldı. Bu işlem İngiliz futbol- kulübü Chelsea’nin de sahibi olan Roman Abramovich’in sahibi olduğu varlıkları, Avrupa Birliği (AB) ve İngiltere yaptırımlarından kaçırmak için yakın çalıştığı isimlere ikinci kez devredişi oldu.

Rusya’nın 24 Şubat’ta Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından AB, İngiltere ve ABD, Rusya’ya ve başta oligarklar olmak üzere hükümete yakın kişilere yaptırım kararı açıklamıştı. İngiltere’nin yaptırımlar konusunda AB ve ABD’ye nazaran daha yavaş davranması oligarklara yaptırımlardan kaçmaya zaman kazandırdığı için İngiliz milletvekilleri hükümeti eleştirmişti.

Reuters’ın söz konusu şirketin Londra ve Amsterdam’da bulunan tescil dosyalarına göre yaptığı analizde, Abramovich’in Güney Kıbrıs merkezli Ervington Investments Limited isimli şirketin sahibi olduğu ve bu şirketin aralarında Rus arama motoru Yandex de dahil olmak üzere en az sekiz şirkete yatırım yaptığı görülüyor.