Roman Abramovic’in İngiltere’ye girişi yasaklandı! ‘Chelsea’ye el koyun’

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili, Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich'in varlıklarına el konulması konusunda çağrıda bulundu. İngiltere'nin Rusya'ya karşı yaptırımlarında Abramovich'in Birleşik Krallık'a girişinin yasaklandığı duyuruldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından İngiltere Başbakanı Boris Johnson yaptırımları açıklarken, İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, yolsuzlukla bağlantılı olduğu iddialarına ilişkin endişelere atıfta bulunarak, hükümetin Rus milyarder Roman Abramovich’in mal varlıklarına el koyması gerektiğini söyledi.

Rusya’ya uygulanacak yaptırımları duyuran Boris Johnson “Büyük Britanya, Rusya’yı dünya ekonomisinden silecek” derken Rus bankalarının İngiltere’deki tüm varlıklarının bloke edildiğini ve Sterlin üzerinden işlem yapılmasının yasaklandığını ifade etti. Milletvekili Bryant’ın talebine yanıt veren hükümet yetkilisi Mark Spencer, hükümetin endişe verici yüksek profilli Rus bireylere karşı çok güçlü önlemler aldığını söyledi. Avam Kamarası’ndaki tartışmaların büyümesi üzerine söz alan Başbakan Sözcüsü, “Bu şekilde bireyler veya bu tür sızdırılmış belgeler hakkında yorum yapamam” dedi.

‘CHELSEA’YE EL KOYUN’

İngiltere hükümeti, Rusya’nın Ukrayna’daki eylemlerine yanıtının bir parçası olarak Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri olan üç milyardere yaptırım uygulanacağını duyurmuştu.

Chelsea’nin sahibi Abramovich, Rusya’nın en zengin insanlarından ve Başkan Putin’in yakın çevresinden biri. Avam Kamarası’nda konuşan İşçi Partisi Milletvekili Bryant, hükümeti Chelsea Kulübü’nün mülkiyetini elinden almak ve mal varlıklarına el koymak dahil olmak üzere Abramovich’e karşı harekete geçmeye çağırarak şu ifadeleri kullandı:

“BİR BELGE ELİME GEÇTİ”

“İçişleri Bakanlığı’ndan 2019 yılında Abramovich ile ilgili bir belge elime geçti. Yasadışı finans ve kötü niyetli faaliyetlerini hedeflemeyi amaçlayan Rusya’nın stratejisinin bir parçası olarak Abramovich de işbirliği yapmış. Bunun bir örneği, Abramovich’in mahkeme işlemlerinde siyasi nüfuz için rüşvet ödediğini kabul etmesidir.”

“EL KOYMA ZAMANI GELMEDİ Mİ?”

“Abramovich’in artık bu ülkede bir futbol kulübü sahibi olmasını istediğinizden emin misiniz? 152 milyon sterlinlik evi de dahil olmak üzere bazı mal varlıklarına el koyma zamanı gelmedi mi? Bunun gibi birinci kademe vizesi olan diğer kişilerin kötü niyetli faaliyetlerinden yüzde yüz emin olamıyor musunuz?”

BİRLEŞİK KRALLIK’A GİRİŞİ YASAKLANDI

Yaşanan gelişmelerin ardından Rusya dahil olmak üzere bir başka ülkenin vizesi de olsa, Abramovich’in Birleşik Krallık’a giriş yapamayacağını ve yaşamayacağını doğrulandı. 2018’de İsrail vatandaşı olan Abramovich, 6 ay İngiltere vizesi aldı. Ardından geçtiğimiz ekim ayında İsrail pasaportunu kullanarak Londra’ya kısa süreli bir yolculuk yaptı.

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