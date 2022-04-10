Ronaldinho’dan Real Madrid’e Barcelona uyarısı: ‘Yine olabilir’

Dünya futbolunun unutulmaz efsanesi Ronaldinho, Barcelona'nın Teknik Direktör Xavi ile yeniden yükselişini değerlendirirken, Real Madrid'i uyardı...

Sozcu.com.tr

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Barcelona ve Brezilya Milli Takımı’nın efsane ismi Ronaldinho, eski kulübü Barça’nın son haftalarda artan performansını değerlendirdi.

Sezona büyük hayal kırıklığı ile başlayan Barcelona, eski futbolcusu Xavi’nin takımın başına geçmesiyle eski günlerini hatırlatan bir performans sergilemeye başladı. İspanya basınına konuşan Barcelona efsanesi Ronaldinho, Katalan devinin eski başarılı günlerine dönebileceğini söylerken ezeli rakipleri Real Madrid’e de uyarı yolladı:

“Xavi futbolcuyken de antrenör vizyonuna sahipti. Oyunu o yönlendirirdi ve bize eski Barcelona futbolunu izletmeye çalıştığını görebiliyorum. Bizim zamanımızda olduğu gibi Barcelona’yı tekrar zirveye taşıyabilir. Barça’yı yeniden iyi oynarken gördüğümüz için heyecanlıyız. Real Madrid’e 18 puan fark attığımız döneme dönmek mümkün.”

“ANTRENÖR OLACAK SABRIM YOK”

“Kendimi hiç antrenör olarak hayal etmemiştim. Belki ilerde daha sabırlı biri haline gelirsem olabilir. Futbolu bırakan ve futbola bir bakış açısı olan biri olarak, başkalarının da benimle aynı şeyleri düşünmesini istemek çok zor. Bunu yapacak sabrım yok.”

“MESSI’NİN KARARI SÜRPRİZ OLDU”

“Messi’nin Barcelona’dan gidişi herkes için sürpriz. Onu başka bir formayla görmeyi hiç hayal etmemiştim ama bunlar olan şeyler ve benim için önemli olan, mutluysa nerede olduğunun önemi yok. Önemli olan tek şey bu.”