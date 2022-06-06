Ronaldo, 500 km’lik sözünü tutuyor!

Brezilyalı eski efsane forvet Ronaldo, sahibi olduğu Real Valladolid'in İspanya La Liga'ya yükselmesiyle verdiği sözü tuttu ve 500 kilometrelik bisiklet turuna başladı.

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İspanya 2. Ligi’ni ikinci sırada tamamlayan Real Valladolid, gelecek sezon La Liga’da mücadele etme kazandı. Brezilyalı efsane Ronaldo’nun 2018 yılında yüzde 51 hissesini satın aldığı kulüp, 2021 yılında küme düştü.

45 yaşındaki Brezilyalı, “Eğer (La Liga’ya) dönersek, Camino de Santiago’yu yapacağıma söz verdim” dedi. Ronaldo, eşiyle birlikte Valladolid şehrinden Santiago de Compostela’ya yola çıktı.

HER GÜN MOLA VERECEK

Ronaldo yaptığı açıklamada, “Koşamadığım için yolculuğu bisikletle yapacağım. Eşimle birlikte Pazar günü Valladolid’den ayrılacağız ve bisikletle Santiago de Compostela’ya gideceğiz” dedi.

Her gün belirli kilometre mesafe kat edecek olan çift, molalar verecek yolculuğunu tamamlayacak. Celina Locks sosyal medya hesabından yolculuklarının fotoğraf ve videolarını paylaşarak, hayranlarını bilgilendiriyor.

Ronaldo; Real Madrid, Barcelona, ​​Inter ve Milan’da forma giyip bir La Liga şampiyonluğu, UEFA Kupası ve Kupa Galipleri Kupası’nı kazandığı parlak bir kariyerin ardından 2011’de futboldan emekli oldu.