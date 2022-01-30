Ronaldo oğlu ile fotoğrafını paylaştı: ‘Bugün ve gelecek’

Manchester United'ın yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo, oğlu Cristiano Jr'ı yeşil sahalara hazırlamaya devam ediyor. Oğluyla çalışma yaptığı anları paylaşan Ronaldo, 'Bugün ve gelecek' yorumu yaptı.

Sozcu.com.tr

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Cristiano Ronaldo’nun, hafta sonu oğluyla antrenman yaptığı fotoğrafları paylaşması sosyal medyada günün en çok konuşulanları arasına girdi.

Instagram hesabından paylaşım yapan Ronaldo, “Bugün ve gelecek” yazdı. Cristiano Jr, babası 12 yıl sonra Manchester United’a dönünce, İngiliz ekibinin akademisinde forma giymeye başladı. Eylül 2021’de Nemanja Matic’in oğluyla birlikte antrenmana giderken görüntülenen Cristiano Jr, o zamandan beri çalışmalara katılıyor.

Ronaldo’nun özel olarak ilgilendiği oğlunu ‘gelecek’ olarak adlandırması, kamuoyunda gündem yarattı. Manchester United taraftarları, Cristiano Jr’a destek veren mesajlar atarak genç isimden beklentilerin yüksek olduğunu gösterdi.

Present and future pic.twitter.com/Cr6z0VNQmI — Cristiano Ronaldo (@Cristiano) January 30, 2022

ANNEANNESİ SPORTING’İ İSTİYOR

Cristiano Jr’ın yükselen bir yıldız olarak lanse edilmesi ilk kez yaşanmıyor. Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, torununun babasından daha iyi olduğunu söylemişti. Aveiro, Cristiano Jr’ın babasıyla aynı başarılara erişebileceğini ve 11 yaşındaki futbolcunun gelecekte Sporting Lizbon’da oynamasını istediğini söyledi.

Aveiro ayrıca, United’ın yıldızı Ronaldo’nun futbolu bırakmadan önce son kez Sporting forması giymesini umduğunu dile getirdi.

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