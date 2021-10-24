Ronaldo sinirlerine hakim olamadı, Old Trafford karıştı!

Premier Lig'de haftanın maçında Liverpool deplasmanda Manchester United'a konuk olurken, Cristiano Ronaldo bir ara sinirlerine hakim olamadı. Portekizli futbolcunun, ilk yarının son anlarında rakibine savurduğu tekme tartışmalara neden oldu.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig mücadelesinde Liverpool’u ağırlayan Manchester United, ilk yarıyı 4-0 geride tamamlarken takımın yıldızı Cristiano Ronaldo bir pozisyon sonrasında adeta çılgına döndü. İlk yarıyı Keita, Diogo Jota ve Mohamed Salah’ın (2) golleriyle 4-0 üstün bitiren Liverpool, Old Trafford’da gerilimin artmasına da neden oldu. Manchester United taraftarları, özellikle savunma oyuncuları Harry Maguire ve Victor Lindelöf’ü ıslıkla protesto ederken yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo’nun sinirli tavırları dikkat çekti.

Gollerden sonra takım arkadaşlarına kızan Portekizli futbolcu, 45+3’te yaşanan bir pozisyonun acısını Liverpool’un yıldızı Curtis Jones’tan çıkardı. Kaleci Alisson Becker’e takıldığı pozisyonun ardından topu kapan Curtis Jones’la ikili mücadeleye giren Ronaldo, hakemin faul düdüğüne rağmen yere düşen rakibine sert bir müdahalede bulundu. Curtis Jones’un kucağında kalan topa sert bir tekme savuran Ronaldo, sarı kartla cezalandırıldı.

Ronaldo’nun bu faulünün ardından iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşanırken, Liverpool oyuncuları kartın renginin kırmızı olması gerektiğini savundu. Öte yandan ikinci yarıda bir gol daha bulan Liverpool, karşılaşmayı 5-0’lık skorla kazandı.



