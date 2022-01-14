Ronaldo takım arkadaşlarına savaş açtı!

Manchester United'ın yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının tutumu konusunda endişelere sahip. Ronaldo, tavsiyelerine uymayan takım arkadaşlarının ekstra çalışma yapmamasından şikayetçi ve onlara karşı adeta bir savaş başlatmış durumda...

Sozcu.com.tr

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İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın dünya yıldızı Cristiano Ronaldo, takım arkadaşlarının performansını yükseltmek için büyük bir savaş başlattı. Verdikleri mücadeleye arkadaşlarının kendisi kadar bağlı olmadığına inanan Portekizli forvet, “Gelişmemiz gereken çok şey var diyorum çünkü benim için en önemli şey zihniyet. Kendinize bakıp ‘daha iyisini yapabilirim’ demelisiniz” ifadelerini kullandı. Özellikle takımdaki gençlerin, öğütlerini dinlememesine kafayı takan Ronaldo, yaptığı açıklamalarla takım arkadaşlarının adeta hedef haline getirdi.

“KENDİNİZE SAYGINIZ VARSA…”

“Profesyonel olmak için takıma yardım edin, sağlam ve kendi kendini yetiştirmiş pozitif bir zihne sahip olun. Bu detaylar size bağlı. Antrenörlere, taraftarlara veya basına değil. Kendinizle gurur duyuyorsanız ve saygınlığınız varsa, bunun çok daha fazlasını yapmalısın.”

“EĞER SÖZÜMÜ DİNLEMİYORSANIZ…”

Takım antrenmanından sonra ekstra çalışmalar yapan Ronaldo, arkadaşlarının çoğunun aynı şeyi yapmamasına şaşırıyor. Portekizli futbolcu, United’ın genç oyuncularının sözünü dinlemediğini de ima etti.

“Size öğüt verirsem, benden küçük de olsan, bunu günlük hayatın içinde uygulamazsanız işiniz zor olur. Size yardımcı olma konusunda 1 numara benim. Ama yardımımı istemiyorsan işini yap, kendine bak, takıma yardım etmek için elinden geleni yap.”

“Genç bir oyuncuyla bütün gün konuşabilirim ama içinden gelmiyorsa imkansız. 18, 19, 20 yaşlarındayken bazı yaşlı oyucular benimle konuştu ama ben bunu ‘Cristiano, gelişmen gerek. Senden daha fazlasını biliyorlar ve daha deneyimliler’ olarak düşündüm.”

SOYUNMA ODASI KAYNIYOR

Takım içinde yaşanan sorunlar gün geçtikçe su yüzüne çıkarken, soyunma odasının bölünmesi tehlikesiyle karşı karşıya kalan United, Premier Lig’de yedinci sıraya geriledi. Portekizli yıldızın titiz fitness rejimi, 36 yaşındaki futbolun zirvesinde kalmasına yardımcı oldu. Ancak geçen yaz Old Trafford’a döndüğünden bu yana takımın geri kalanının tutumu hakkında endişeleri var.

HENÜZ 18 YAŞINDA MEYDAN OKUDU

Ronaldo, 18 yaşında Sporting Lizbon’dan United’a transfer olduğunda, kulübün kondisyon ekibine kendisini dünyanın en iyi oyuncusu yapmasına yardım etmesi için meydan okumuştu. Antrenmanlarda ayak bileklerine ağırlıklar taktı, United’da bireysel antrenörle çalışan ilk oyuncuydu ve antrenmandan sonra yeteneklerini mükemmelleştirmek için saatlerce özel olarak çalışırdı. Portekizli, vücudunun iyileşmesine yardımcı olması için evinde kriyoterapi buz odası bile kurdu.

“Aynaya bakmalı ve ‘her şeyimi veriyorum’ demelisin. Bence hepimiz bunu yapmalıyız. Yeni bir yıl, sayfayı değiştiriyoruz. Kazanacak çok şeyimiz var ve buna inanmak zorundayız. Aksi takdirde kâbus olur. Takıma yardımcı olmak için farklı ve daha iyi şeyleri geliştirmeye çalışıyorum. Asıl mesele bu. Hepimiz takımı daha iyi hâle getirmek için buradayız. O yüzden deneyelim. Zor anlarda birlik olmalıyız.”

Ronaldo, Old Trafford’daki ilk döneminde sekiz büyük kupa ve beş kez kazandığı Ballon d’Or ödülünün ilkini İngiliz ekibinin formasını giyerken aldı. Juventus’tan kulübe tekrar geldiğinden beri 14 gol attı.