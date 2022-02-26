Rus milyarder Roman Abramovich’in Chelsea rüyası bitti!

Chelsea'nin sahibi Rus milyarder Roman Abramovich, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle üzerindeki baskılara dayanamadı ve İngiliz kulübüyle olan bağının tamamen koptuğunu resmen duyurdu. Abramovich, Chelsea yönetimini, kulübe bağlı bir hayır kurumunun mütevelli heyetine bıraktığını açıkladı.

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Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından İngiltere’nin uyguladığı yaptırımlar, Chelsea’nin sahibi Rus oligark Roman Abramovich’i mecburi bir karar almaya itti.

Sovyetler Birliği’nin dağılmasından sonra Rusya’da petrol ticareti yapan ve milyarder olan Roman Abramovic, 2003 yılında Chelsea’yi satın almıştı. Ancak Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle, İngiltere hükümetinin yaptırımları ve Rus milyarder Abramovich’in Birleşik Krallık’a girişinin fiilen yasaklanması, bir hikayenin sona ermesine neden oldu. İngiliz ekibi Chelsea’nin resmi internet sitesinden bir açıklama yayınlayan Roman Abramovich, Chelsea Kulübü’nü devrettiğini duyurdu.

PUTIN’LE DOSTLUK BAŞINI YAKTI

İngiltere İşçi Partisi Milletvekili Chris Bryant, Rus milyarderin yolsuzluk dosyasına ulaştığını ve Chelsea’ye el koyulması gerektiğini söylemişti. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yakın ilişkileri bulunan Abramovich, bu nedenle özel yaptırıma maruz bırakılması konusunda tepkilerin odağı olmuştu. İşte Roman Abramovich’in açıklaması:

“DEĞERLERE BAĞLI KALMAYA DEVAM EDİYORUM”

“Chelsea FC’nin yaklaşık 20 yıllık sahibi olduğum süre boyunca, görevi bugün olabileceğimiz kadar başarılı olmamızı sağlamak ve geleceği inşa etmek olan, kulübün koruyucusu olarak her zaman rolümü gördüm. Her zaman kulübün çıkarlarını en iyi şekilde düşünerek kararlar aldım. Bu değerlere bağlı kalmaya devam ediyorum. Bu nedenle bugün kulübün yönetimini, hayırsever bir kurum olan Chelsea Vakfı mütevelli heyetine devrediyorum. Şu anda kulübün, oyuncuların, personelin ve taraftarların çıkarlarını gözetmek için en iyi seçeneğin bu olduğuna inanıyorum.”

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