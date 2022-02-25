Rusya-Ukrayna krizi sonrası olağanüstü toplanan UEFA’dan flaş karar

UEFA, 28 Mayıs'taki Şampiyonlar Ligi finalini Rusya'nın Saint Petersburg kentinden aldı. Şampiyonlar Ligi finalinin oynanacağı yeni stadyum da açıklandı.

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin ve yönetim kurulu üyeleri; Rusya’nın Ukrayna’ya düzenlediği harekat ile ilgili olağanüstü toplantı gerçekleştirdi.

Çevrim içi ortamda yapılan toplantıda, yaşanan gelişmeler sonrasında 28 Mayıs’ta Rusya’nın Saint Petersburg kentinde oynanması planlanan Şampiyonlar Ligi finalinin yerinin değiştirilmesi kararı alındı.

Final, Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France’de oynanacak.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali sonrası UEFA’dan yapılan açıklamada “Ukrayna’da devam eden Rus askeri saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ukrayna’daki futbol topluluğuyla dayanışmamızda kararlıyız ve Ukrayna halkına elimizi uzatmaya hazırız” ifadeleri kullanılmıştı.

UEFA, 2 Mart Çarşamba günü Kiev’de Dinamo Kiev ile Sporting Lizbon arasında oynanması planlanan Gençler Ligi maçını da ertelemişti.