Rusya’da tutuklanan Brittney Griner’in eşi: Hayatımın en zayıf anı

Amerika Birleşik Devletleri Kadın Milli Basketbol Takımı'nın yıldızı Brittney Griner'in Rusya'da tutuklanması iki ülke arasındaki ilişkileri daha da gerdi! Diğer Amerikalı basketbolcuların ülkeden ayrılmasına rağmen Griner, Şubat ayından bu yana uyuşturucu madde taşımak sebebiyle Rusya'da tutuklu bulunuyor.

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WNBA yıldızı ve Mercury Phoenix oyuncusu Amerikalı kadın basketbolcu Brittney Griner, Rusya’nın başkenti Moskova’daki Sheremetyevo Havalimanı’nda uyuşturucu madde bulundurmaktan gözaltına alındı.

Madde ve aparatıyla gözaltına alınan Griner dışındaki tüm ABD’li sporcular ülkeden ayrılırken, 31 yaşındaki basketbolcuya izin verilmedi. Gözaltı süresi dolduktan sonra tutuklanan Brittney Griner için ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken de devreye girdi ve Griner'ın serbest bırakılması için çalışıldığını belirtildi.

Rusya Federal Gümrük Servisi oyuncunun bavulunda bulunan maddenin ülkede 10 yıla kadar hapis cezası olduğunu açıkladı.

ABD VE RUSYA ARASINDA MEKİK DOKUYOR

WNBA’de sezon bittikten sonra 2014 yılından bu yana Rusya’nın UMMC Ekaterinburg formasını giyen yıldız isim, 2013 yılındaki draft’ta 1 numaradan seçilmişti.

Phoenix Mercury formasıyla 2014’te WNBA şampiyonu olan, 7 kez all-star seçilen Griner, UMMC Ekaterinburg formasıyla da 4 FIBA Kadınlar Avrupa Ligi ve 3 Rusya ligi şampiyonluğu yaşadı.

Griner, ABD Milli Takımı’nda ise 2’şer olimpiyat ve dünya şampiyonluğu elde etti.

EŞİ PAYLAŞIMDA BULUNDU

Brittney Griner’in eşi Cherelle Griner, Şubat ayında gözaltına alındıktan sonra ilk kez paylaşımda bulunarak açıklama yaptı.

Instagram paylaşımında, durumun hayatının en çaresiz anlarından biri olduğunu belirten Cherelle, “Eşimin Rusya’dan sağ salim dönüşü için bana ulaşan herkese teşekkür ederim. Dualarınız ve desteğiniz çok değerli . Eşimi tüm kalbimle seviyorum, bu yüzden bu mesaj hayatımın en zayıf anlarından birinde geliyor” dedi.

“Eşimi güvenli bir şekilde eve götürmek için çalışmaya devam ederken lütfen mahremiyetimize saygı gösterin” notunu paylaşan Brittney Griner’in eşi, “Seni seviyoruz bebeğim! Bu dünyada hiçbirimizi senin için endişelenmekten alıkoyacak bir görev yok. Kalbim ve kalplerimiz geçen her gün senin için atıyor” yazdı.