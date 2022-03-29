Rusya’dan UEFA ve FIFA’nın ambargosuna Asya çözümü!

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından UEFA ve FIFA'nın tüm organizasyonlarından dışlanan Rus kulüpleri ve Rusya Milli Takımı, çareyi Asya'da buldu.

Sozcu.com.tr

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Rusya Futbol Federasyonu, ülkenin Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından Rus kulüplere ve milli takıma getirilen yasaklar nedeniyle UEFA’dan ayrılıp Asya konfederasyonuna katılmayı planlıyor.

Hem UEFA hem de dünya futbolunun yönetim organı FIFA, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in savaş emri vermesinden sonra Şubat ayı sonlarında Rus ekiplerini turnuvalardan men etmişti. Rusya Premier Ligi’ndeki kulüpler, Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi’nden süresiz olarak çıkartılırken, Avrupa Ligi Son 16 turundaki Spartak Moskova da elendi.

Rusya Milli Takımı bu yılki Katar Dünya Kupası elemelerinden çıkartıldı ve Polonya Play-Off finaline yükseldi. Kadın Milli Takımı’nın ise, bu yaz Avrupa Şampiyonası’ndan atılması bekleniyor.

ÇARE ASYA!

Ancak Rusya’daki kaynaklar, Rusya Futbol Federasyonu’nun UEFA’dan AFC’ye geçiş yapmayı planladığını, bu durumun artılarını ve eksilerini tartışmaya başladığını yazdı. Böyle bir durumun gerçekleşmesi halinde, Rusya Dünya Kupası için Asya eleme turnuvasına katılabilecek ve Avrupa Şampiyonası yerine Asya Kupası’nda yer alabilecek.

Kulüpler ise, UEFA Şampiyonlar Ligi yerine Asya Şampiyonlar Ligi’nde ve Avrupa Ligi yerine AFC Kupası’nda mücadele edecek. Ancak bu durumun, diğer Asya federasyonları tarafından onaylanması gerekecek. Bu nedenle sürecin karmaşık olması muhtemel.

İSRAİL ÖRNEĞİ

Rusya’nın önünde 1954-1974 yılları arasında AFC’de olan İsrail örneği var. 1991’de UEFA’ya katılana kadar herhangi bir federasyona bağlı değillerdi. Kazakistan 2002’de UEFA’ya katılmadan önce AFC’nin üyesiydi ve Avustralya 2005’te Asya’da mücadele edebilmek için Okyanusya federasyonundan ayrılmıştı.