Rus sporcudan tepki çeken hareket! Z sembolü…

Rus jimnastikçi Ivan Kuliak, Katar'daki bir yarışı üçüncü bitirdikten sonra, altın madalya kazanan Ukraynalı rakibine karşı yaptığı hareketle gündeme geldi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Katar’da düzenlenen bir yarış sonrasında, Rus artistik jimnastikçi Ivan Kuliak’ın podyuma çıkarken mayosunun üzerinde Z harfinin olmasını, Rusya’nın Ukrayna’yı işgaline destek olarak yorumlaması nedeniyle disiplin soruşturmasına uğrayacağını açıkladı.

20 yaşındaki Rus jimnastikçi Kuliak, hafta sonu Doha’da düzenlenen Apparatus Dünya Kupası’nda paralel barlar finalinde üçüncü oldu. Podyumda, altın madalya kazanan Ukraynalı rakibi Illia Kovtuv’un yanında duran Kuliak, kıyafetinin önündeki Z harfini sergiledi. Rus kuvvetleri, komşu ülkelerini işgal ederken Ukrayna’daki araçlarında Z harfini tanımlayıcı bir sembol olarak kullandı.

Konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, “Uluslararası Jimnastik Federasyonu, Kuliak’ın şok edici davranışı için Jimnastik Etik Vakfı’nın disiplin soruşturması açmasını isteyecek” denildi.

Rusya, Ukrayna’daki saldırıları, bölgeyi işgal etmek için değil, komşu ülkesinin tehlike içeren askeri hareketlerini önlemek ve tehlikeli milliyetçiler olarak gördükleri kişileri devre dışı bırakmak için tasarlanan ‘özel bir operasyon’ olarak tanımlıyor.