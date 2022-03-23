Rusya’ya karşı savaşan Arsenal efsanesi Oleg Luzhny: ‘Ruslar dönüyor’

İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'in unutulmaz futbolcularından Oleg Luzhny, Rusya'ya karşı verilen savaşta yaşananları anlattı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz ekibinde oynadığı 4 yılda Premier Lig ve FA Cup şampiyonlukları yaşayan Ukraynalı efsane, ülkesinde çıkan savaşta Rusya’ya karşı silahlanma kararını alırken zorlanmadığını söyledi.

Rusya’nın Şubat ayının sonlarında Ukrayna’yı işgal etme kararı, Doğu Avrupa ülkesinde yıkıcı bir etki yarattı. Ülke genelinde birçok yerleşim yeri yıkım yaşarken, yaklaşık 1000 sivil hayatını kaybetti. Kiev’de ülkesi için savaşan birçok sporcudan biri olan Luzhny, İngiliz basınına çarpıcı açıklamalar yaptı:

“Ukrayna’daki durum Rus komşumu yüzünden çok ama çok zor. Bu duruma herkes şaşırıyor. Ve durum oldukça tehlikeli. Ruslar çok sayıda evi, yolu, iş merkezini yıktı. Füzeler gece ve gündüz atılıyor. Bu tehlikeyi artıran bir şey.”

“HERKES SAVAŞMAK ZORUNDA”

“Buraya geri dönme kararını almak benim için kolay oldu. Bu şehri seviyorum. Rus ordusuna karşı, arkadaşlarımla birlikte ülkemi savunmak istiyorum. Herkes savaşmak zorunda. Ülken için savaşmalıyısın. Kolay bir karardı.”

“KIEV’DE FAZLA SORUN YOK AMA…”

“Beş, altı kişilik gruplarımız ve birkaç polisimiz var. Birkaç günde bir 12 saat dolaştığımız özel bir alanımız var. Tabii ki zor ama iyiyim. Ülkemize çok zarar verildi. Kiev’de çok fazla sorun yok ama Mariupol’da durum daha kötü. eşim burada benimle kalıyor ve çocuklarım uzakta. Kendi işleri var. Bütün arkadaşlarım savaşmak için kalıyor. Kimse gitmiyor.”

“RUSLAR KORKUYOR, DÖNMEYE BAŞLADILAR”

“Ailemi bir daha ne zaman göreceğimi bilmiyorum. Bu savaş sona erdiğinde, kazandıktan sonra büyük bir parti vereceğiz. Yakında barış olur mu bilmiyorum. Durum kontrol altında değil. Putin’in aklından neler geçiyor bilemiyoruz. Panik yapmıyoruz. Güçlüyüz ve askerlerimiz harika. Ruslardan korkmuyorlar. Ruslar artık bizden korkuyor. Çünkü şimdi geri dönmeye başladılar.”

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