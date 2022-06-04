Sadio Mane, Liverpool ayrılığını ilk kez dillendirdi: Senegal halkının yüzde 60-70’i…

Liverpool'un yıldız futbolcusu Sadio Mane, Anfield'dan ayrılma düşüncesini doğruladı. Bayern Münih ile anlaşması beklenen Senegalli futbolcu, ülkesindeki halkının büyük çoğunluğunun bunu istediğini söyledi.

Sozcu.com.tr

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Premier Lig devi Liverpool’un yıldızı Sadio Mane, Senegal’daki insanların yüzde 60 ila 70’inin Anfield Road’dan ayrılmasını istediğini söyledi ve ‘Senegal halkı ne isterse onu yapacağını’ açıklayarak herkesi şaşkına çevirdi.

Alman devi Bayern Münih ve Real Madrid ile adı anılan Senegalli futbolcu, Liverpool’dan ayrılık iddialarını ilk kez kendi ağzından doğruladı. 30 yaşındaki futbolcu geleceğine dair çıkan haberler konusunda çekingen kalırken, Senegal Milli Takımı’ndayken düzenlediği basın toplantısında Liverpool günlerinin sayılı olduğu mesajını verdi.

Anfield’daki sözleşmesinin son senesine giren Mane için, Bayern Münih Sportif Direktörü Hasan Salihamidzic’in yıllık 17 milyon sterlin değerinde bir teklif yaptığı öğrenildi. PSG de Senegalli futbolcuyu yakın takibe aldı, ancak Mane Bayern’in sistemini beğeniyor.

AYRILIK PLANINDA SALAH’IN ETKİSİ…

Liverpool’da yıllık yaklaşık 5 milyon sterlin maaş alan Mane’nin, Mohamed Salah’ın yeni sözleşmesindeki yüklü maaş ve Bayern’in müthiş teklifi nedeniyle İngiliz devinden ayrılmak için gün saydığı öğrenildi. Liverpool da, Mane’nin bonservisinden elde edilecek gelirle Salah’a verilecek maaşın önemli kısmını karşılamayı planlıyor.

LUIZ DIAZ GELDİ İŞLER DEĞİŞTİ

Liverpool’un ara transferde Porto’dan transfer ettiği Luiz Diaz, teknik direktör Jürgen Klopp’un takımdaki tercihlerinin değişmesine neden oldu. Mane’ni kanat bölgesinden alıp 9 numaraya çeken Klopp, Senegalli futbolcuyu ileri uçta değerlendirmeye başladı. 2016’da Southampton’dan 34 milyon sterline transfer edilen Mane, son yıllarda Mohamed Salah ve Roberto Firmino ile birlikte Liverpool’un başarısında kilit rol oynuyordu.

2019’da Şampiyonlar Ligi’ni, bir sezon sonra Premier Lig’i kazanan takımın yıldızı olan Mane, Lig Kupası ve FA Cup’ı da kariyer başarılarına ekledi. Aynı zamanda 2019 UEFA Süper Kupası ve 2019 FIFA Kulüpler Dünya Kupası’nı kazanan takımın da parçasıydı.

Öte yandan Mane’nin geleceğiyle ilgili sorulara yanıt vermekten kaçınan Klopp, Real Madrid ile oynanan Şampiyonlar Ligi finali öncesi “Sadio gelecek sezon nerede oynarsa oynasın kesinlikle büyük bir oyuncu olacak. Onu izlemek bir zevk. Şu anda nereye gideceğiyle ilgili konuyu umursamıyorum” ifadelerini kullanmıştı.