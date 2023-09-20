Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları: 23 gol! Kaleci Provedel son dakikada gol attı

Şampiyonlar Ligi'nde yeni sezon oynanan 8 maçla birlikte başladı. 4 grupta oynanan 8 maçta toplam 23 gol atıldı. Lazio son dakikada kalecisi Provedel'in attığı golle puanı kaptı.

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Şampiyonlar Ligi’nde heyecan E, F, G ve H gruplarında oynanan 8 maçla başladı. Günün ilk iki maçında Leipzig, Young Boys’u 3-1 yenerken Milan ile Newcastle United 0-0 berabere kaldı.

LAZIO PUANI KALECİSİNİN GOLÜYLE ALDI

E Grubu’nda Lazio ile Atletico Madrid’in mücadelesi ilginç bir sona sahne oldu. Atleti 29’da Barrios ile 1-0 öne geçerken Lazio beraberlik golü için 90+4’ü bekledi. Kaleci Provedel son dakikada kazanılan duran top sonrası devam eden atakta rakip ceza sahası içerisinde yaptığı kafa vuruşuyla İtalyan ekibine 1 puanı getiren golü kaydetti. Grubun diğer maçında Hollanda şampiyonu Feyenoord, 9 kişi kalan Celtic’i 2-0 yendi. Ev sahibi takım bir de penaltı kaçırdı.

ÖLÜM GRUBUNDA KAZANAN PSG

Şampiyonlar Ligi’nde sezonun ölüm grubu olarak lanse edilen F Grubu’nda PSG, Dortmund’u sahasında Mbappe ve Hakimi’nin golleriyle 2-0 mağlup etti. Grubun diğer maçında Milan ile Newcastle puanları paylaşınca Fransız ekibi liderlik koltuğuna oturdu.

CITY İKİNCİ YARI AÇILDI

Manchester City ilk yarıda topla yüzde 79 oynayıp 22 şut çektiği Kızılyıldız maçının ilk yarısının 1-0 yenik kapattı. Son şampiyon ikinci yarının ilk 15 dakikasında geri dönmeyi başardı. Manchester City Alvarez’in 2 ve Rodri’nin tek golüyle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Grubun diğer maçını da Leipzig, Youngs Boys karşısında 3-1 kazandı.

BARCELONA’DAN 5 GOLLÜ GALİBİYET

Barcelona tarihinde ilk kez Şampiyonlar Ligi maçına çıkan Belçika şampiyonu Antwerp’e gol yağdırdı. Barça 11 ile 22. dakikalar arasında bulduğu 3 golle maçı kopardı.

Barcelona’ya galibiyeti getiren golleri 11 ve 66’da Felix, 19’da Lewandowski, 22’de Bataille kendi kalesine ve 54. dakikada Gavi kaydetti.

Grubun diğer maçında Porto, Shakhtar’ı deplasmanda 3-1 mağlup etti.

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