Şampiyon Real Madrid!

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, Espanyol karşısında aldığı galibiyetle bitime 4 hafta kala açık ara farkla şampiyonluğunu ilan etti.

Sozcu.com.tr

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İspanya La Liga’da bu sezon rüya gibi bir sezon geçiren Real Madrid, Espanyol’u 4-0 mağlup ederek 35. şampiyonluğuna ulaştı. Bitime 4 hafta kala en yakın rakibi Sevilla ile arasındaki farkı 17 puana çıkartan Real Madrid, Carlo Ancelotti yönetiminde şampiyonluk kupasını kaldırmayı başardı.

Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri Rodrygo (2), Marco Asensio ve Karim Benzema kaydetti. Bu sezon La Liga’da 30. maçına çıkan ve 26 gol-11 asistlik performansıyla şampiyonlukta önemli pay sahibi olan Benzema’nın yanı sıra, Brezilyalı kanat oyuncusu Vinicius Junior da 32 maçta 14 gol-12 asist yaparak takımına katkıda bulundu.

Üst üste 5. galibiyetine ulaşan Real Madrid, 34 hafta sonunda 25 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile 81 puan topladı. Madrid ekibi, bu sezon 34 maçta 73 gole ulaşırken, tüm lig maçlarında kalede yer Courtois ise 14 maçta kalesini gole kapattı

CARLO ANCELOTTI TARİHE GEÇTİ

Öte yandan Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelott, Avrupa’nın 5 büyük liginde şampiyonluk yaşayan ilk teknik direktör olarak tarihe geçti. Daha önce Milan (İtalya), Chelsea (İngiltere), PSG (Fransa) ve Bayern Münih (Almanya) ile şampiyonluk sevinci tadan İtalyan teknik adam, Real Madrid ile de aynı başarıyı yakaladı. 2013-2015 yıllarında da Real Madrid'de görev yapan Carlo Ancelotti, İspanya'daki ilk şampiyonluğuna ulaştı. 2013-2014 sezonunda Real Madrid ile Şampiyonlar Ligi ve Kral Kupası, 2014-2015 sezonunda UEFA Süper Kupa ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nın sahibi olan İtalyan çalıştırıcı, İspanya Süper Kupa'nın ardından bu sezonki 2. kupasına uzandı.

LİGDE 35. ŞAMPİYONLUK

La Liga'da son olarak 2019-2020 sezonunu şampiyon tamamlayan Real, 1 yıl aranın ardından yeniden mutlu sona ulaştı. Bu sezonun 3. haftasında liderlik koltuğuna oturan Madrid ekibi, bu istikrarını sürdürerek bir daha koltuğu kaptırmadı. Bu sezon tarihindeki 35. Şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, bu alanda açık ara zirvede yer alırken, Barcelona'nın 26, Atletico Madrid'in 11 şampiyonluğu bulunuyor.

SÜPER KUPA’DAN SONRA LİG…

İspanyol devi Real Madrid, Ocak ayında oynanan Süper Kupa finalinde Athletic Bilbao'yu 2-0 yenerek kupanın sahibi olmuştu. Şampiyonlar Ligi'nde de yoluna devam eden eflatun-beyazlılar, yarı final ilk maçında 4-3 kaybettiği Manchester City'i 4 Mayıs günü konuk edecek. Madrid ekibi, o maçtan da final bileti alarak sezonu 3 kupayla kapatmak istiyor. Bu sezon Kral Kupası çeyrek final maçında yine Athletic Bilbao ile karşılaşan Real, 1-0 biten maçın ardından kupaya veda etmişti.

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