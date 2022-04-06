Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final | Real Madrid, Chelsea’yi Benzema ile yıktı! Villarreal, Bayern Münih’i devirdi

Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek finalin ilk maçları sona erdi. Real Madrid, Chelsea'yi deplasmanda Benzema'nın hat-trick'i ile 3-1 yenerken; Villarreal, Alman devi Bayern Münih 1-0 yenip adeta tarihi farkı kaçırdı!

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ilk maçları tamamlandı. İlk gece Liverpool ve Manchester City’nin rövanş için avantaj elde ettiği turda Real Madrid ile Villarreal de bu gece rakiplerini mağlup etti.

Gecenin dev maçında Real Madrid, Chelsea’yi deplasmanda Karim Benzema’nın 3 golüyle 3-1 mağlup etti. Villarreal ise 8. dakikada öne geçtiği mücadelede Bayern Münih’i sahasında 1-0 yendi. İspanyol ekibi ikinci yarıda Bayern kalesinde birçok tehlikeli pozisyonda golü bulamadı.

BENZEMA’NIN GECESİ

Stamford Bridge’de oynanan maçta ilk yarı yoğun yağmur yağışına Karim Benzema fırtınası da eklendi! Fransız golcü 21. dakikada Vinicius Junior’un ortasında çok iyi kafa vuruşuyla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra bu kez Modric’in klas ortasında Benzema yine çok şık bir kafa vuruşu yaparak topu uzak köşeye gönderip kaleci Mendy’yi çaresiz bıraktı: 2-0.

Chelsea ikinci yarının sonlarına doğru kurduğu baskıda Havertz ile durumu 2-1 yaptı. Bu golden sonra İngiliz devi, kalan dakikalarda da Real Madrid kalesinde birçok tehlikeli pozisyon yakaladı ancak skor değişmedi.

MENDY’DEN BÜYÜK HATA

İkinci yarının hemen başında Real Madrid fırsat golü buldu. Casemiro’nun gelişi güzel Chelsea yarı sahasına gönderdiği topta kaleci Mendy kalesini terk etti. Senegalli eldiven topu kontrol ederken Benzema pres yaptı ve Rüdiger’e pas vermek isteyen Mendy’nin topu kısa kaldı. Araya giren Benzema topu kontrol edip boş kaleye uzak yerden topu gönderdi: 3-1.

Bu maçın rövanşı 12 Nisan Salı, Santiago Bernabeu’da oynanacak.

VILLARREAL, BAYERN MÜNİH’İ DURDURDU

Çeyrek finalin diğer ayağında El Madrigal’de Villarreal ile Bayern Münih karşı karşıya geldi! Bir önceki turda Juventus’u eleyen, La Liga’da ise küme düşmemek için mücadele eden iki takıma kaybeden Villarreal, Alman devini yıktı!

8. dakikada Danjuma’nın golüyle 1-0 öne geçen Villarreal, Bayern Münih kalesinde tarihe farkı gidebilecek pozisyonları cömertçe harcadı. Bayern Münih rakibinden fazla topla oynasa da iki katı şut da çekse sadece 3 isabetli şut buldu ancak gol gelmedi.

Bu eşleşmede yarı final biletini alacak takım 12 Nisan Salı Almanya’da oynanacak maçla belli olacak.