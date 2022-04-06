Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Manchester City ve Liverpool avantajı kaptı

Şampiyonlar Ligi çeyrek finalinde Premier Lig'de şampiyonluk yarışı veren Manchester City ile Liverpool ilk maçlardan galibiyetle ayrıldı. City, maç boyunca savunma yapan Atletico Madrid'i 1-0 yenerken; Liverpool ise ikinci yarıda baskı yediği Benfica'yı 3-1 mağlup etti.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final heyecanı başladı. Dört eşleşmenin iki ayağı ayağında İngiliz devleri hata yapmadı. Manchester City, Atletico Madrid savunmasını çok zorlanmasına rağmen açmayı başardı. Liverpool ise Benfica deplasmanından evine iki gol farkıyla avantajlı dönüyor.

Etihad’da oynanan mücadelede Manchester City, Diego Simeone’nin Atletico Madrid’i kendi kalesinin 20 metre önünde kurduğu 5’erli iki blokla rakibini kaleye yanaştırmadı.

Atletico Madrid’in Manchester City kalecisi Ederson’un koruduğu kaleye 1 şut bile çekemedi. 68. dakikada 3 oyuncu değiştiren Manchester City, 70’de Kevin de Bruyne ile 1-0 öne geçti.

Maçın son anlarında iki takım oyuncuları arasında ufak gerginlikler çıksa da Atleti kendi oyununu sergilemeye devam etti.

İki takım 1-0’ın rövanşında yarı final için 12 Nisan Perşembe günü Wanda Metropolitano’da karşılaşacak.

LIVERPOOL, PORTEKİZ’DEN 3 GOLLE DÖNDÜ

Gecenin keyifli geçen karşılaşmasında Benfica ile Liverpool, Estadio da Luz’da karşılaştı. Hafta sonu Premier Lig’de şampiyonluk yarışı verdiği Manchester City ile karşılaşacak olan Liverpool, Benfica’yı ilk maçta 3-1 yendi.

Liverpool, 17. dakikada Konate’nin köşe vuruşunda iyi yükselip vurduğu kafa topunda 1-0 öne geçti. 34. dakikada Mane, Luis Diaz’ın kale önüne indirdiği topta rahat bir şekilde vuruşunu yapıp skoru 2-0 yaptı.

Benfica ikinci yarıya çok etkili başladı ve 49’da golcü oyuncusu Nunez ile umutlandı: 2-1.

Ancak maçta son sözü 87. dakikada Luis Diaz söyledi. Eski Portolu futbolcu, maç boyunca ıslıklandığı sahada Benfica filelerine topu gönderip Liverpool’u 3-1’lik avantaja taşıdı.

İki takım 12 Nisan Perşembe günü Anfield’da karşılaşacak.