Şampiyonlar Ligi finalinden sonra Rusya’ya bir darbe daha

UEFA'nın Şampiyonlar Ligi finalini Saint Petersburg şehrinden almasından sonra Rusya'ya bir sportif darbe daha geldi. Rusya, bu nedenle dev bir gelir kaynağından yoksun kalacak.

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Rusya’nın Ukrayna’ya asker göndermesinin ardından ülkeye sportif darbeler üst üste geldi. UEFA, olağanüstü gerçekleştirdiği toplantı sonrası Şampiyonlar Ligi finalini Rusya’nın Saint Petersburg şehrinden almıştı. Bu gelişmenin ardından bir karar da Formula 1 yönetiminden geldi.

Formula 1 yönetimi, 23 Eylül 2022 tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan Rusya Grand Prix’inin mevcut şartlarda gerçekleşmesinin imkansız olduğu açıkladı. Formula 1 yönetimi, Rusya Grand Prix’inin bu nedenle iptal edildiğini duyurdu.

Rusya’nın yerine Türkiye’nin Formula 1 takvimine dahil edilmesi gündemde…

DEV ZARAR

Rusya’nın Formula 1 organizasyonunu kaybetmesi ile yaklaşık 100 milyon dolarlık bir gelirden olacak. Rusya’nın Şampiyonlar Ligi finalinden elde etmesi beklenen yaklaşık 80 milyon dolarlık geliri de kaybedecek.

Böylece iki organizasyonun Rusya’dan alınmasının bedeli 180 milyon doları bulacak.

VETTEL RUSYA’YA GİTMEYECEĞİNİ SÖYLEMİŞTİ

Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) Başkanı ve Aston Martin takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal etmesinin ardından yaptığı açıklamada şunları söylemişti:

“Yaşananlar korkunç! Masum insanlar, çılgınca liderlik adı altında aptalca sebepler yüzünden öldürülüyor. Rusya'da gerçekleştirilmesi planlanan bir Formula 1 yarışı var. Ben oraya gitmemem gerektiğini düşünüyorum. Takvimde yer alsın ya da almasın Rusya'ya gitmeyeceğim. Rusya Grand Prix'inde yarışmak istemiyorum.”

Son Formula 1 şampiyonu Red Bull Racing takımının Hollandalı pilotu Max Verstappen de “Bir ülke savaştaysa, orada yarışmak doğru değil” şeklinde yorum yapmıştı.