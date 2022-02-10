Şampiyonlar Ligi için ‘Final Four’ formatı! Ceferin tarih verdi…

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi için yeni bir format düşündüklerini açıkladı. Ceferin ayrıca, Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi planı için "Saçmalık" yorumunda bulundu.

Sozcu.com.tr

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UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, Şampiyonlar Ligi’nde ‘Final Four’ formatının uygulanabileceğinin sinyallerini verirken, PSG’nin Katarlı Başkanı Nasser Al-Khelaifi’nin buna destek çıkanlar arasında olduğunu ve Avrupa’daki birçok kulüp başkanıyla konu hakkında görüştüğünü söyledi.

UEFA Başkanı, 2020’de corona virüsü nedeniyle son 8 takımın tek maç usulüyle oynadığı Şampiyonlar Ligi’nin pilot bir uygulama olarak görüyor. Ceferin, Şampiyonlar Ligi’nde uygulanacak ‘Final Four’ sisteminin NFL’ye rakip olacak bir final olabileceğini düşünüyor. Ancak, bu düzenlemenin en erken 2025’te başlayabileceğini belirtti.

Fransız basınına konuşan Ceferin, “Günlük odak noktamızı alan pandemi nedeniyle Final Four teklifini düzgün bir şekilde tartışamadık. Ama benim fikrim harika olacağı yönünde. Taraftarlar için daha rekabetçi ve ilginç bir hâle gelecek. Konuyu Al-Khelaifi ve bazı kulüp başkanlarıyla görüştüm ve onlar da sıcak baktılar” ifadelerini kullandı.

Sistemin fazla karmaşık olmayacağını söyleyen Ceferin, “Çözülmesi basit bir denklem. Sadece kendi sahalarında maç yapamayacak kulüplerin gelir kaybını engellememiz gerekecek. Bu da mümkün. En erken 2024-25 sezonunda uygulanabilir. Ama bu kadar çabuk yapılabileceğine dair şüphelerim var” dedi

“İKİ YILDA BİR DÜNYA KUPASI SAÇMALIK”

Öte yandan, Dünya Kupası’nın iki yılda bir düzenlenmesi fikrine karşı tutumunu yineleyen Ceferin, “Bunun olmayacağından eminim çünkü bu tamamen saçmalık. Futbol uyok edecek popülist bir proje. Sporumuzun ve Olimpiyat Oyunları’nın tüm ilkelerine aykırı. Zaten yoğun bir programa ek olarak bir futbol organizasyonunun her yaz bir ay sürecek bir turnuva önerebilmesi imkansız. VE buun kadın futbolunu nasıl etkileyeceğini bir düşünün. Güney Amerika’nın yanı sıra, bunun işe yaramayacağını söyledik” şeklinde konuştu.

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