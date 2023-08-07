SPOR
Abone Ol

Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı

Temsilcimiz Galatasaray'ın da ülkemizi temsil ettiği Şampiyonlar Ligi'nde 3. Eleme Turu'nda ilk maçlar oynanacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu heyecanı

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 3. eleme turu yarın başlayacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasında 3. eleme turu ilk maçları, yarın ve 9 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, yarın TSİ 22,00’de Slovenya’nın Olimpija Ljubljana takımına konuk olacak.

Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu ilk maçlarının TSİ programı şöyle:

Yarın:

21.00 Rakow (Polonya) – Aris Limasol (Kıbrıs Rum Kesimi)

21.00 Kopenhag (Danimarka) – Sparta Prag (Çekya)

21.30 PSV Eindhoven (Hollanda) – Sturm Graz (Avusturya)

21.45 AEK (Yunanistan) – Dinamo Zagreb (Hırvatistan)

21.45 Kİ Klaksvik (Faroe Adaları) – Molde (Norveç)

22.00 Olimpija Ljubljana (Slovenya) – Galatasaray

22.00 Braga (Portekiz) – Baçka (Sırbistan)

9 Ağustos Çarşamba:

21.00 Panathinaikos (Yunanistan) – Olimpik Marsilya (Fransa)

21.30 Slovan Bratislava (Slovakya) – Maccabi Haifa (İsrail)

21.45 Rangers (İskoçya) – Servette (İsviçre) (AA)

X Reklam