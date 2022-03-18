Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek final ve yarı final eşleşmeleri belli oldu
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Çeyrek Final ve Yarı Final turlarında karşı karşıya gelecek takımlar belli oldu.
Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale kalan 8 takımın yer aldığı kura çekiminde eşleşmeler yapıldı.
Yapılan eşleşmeler neticesinde, yarı final yolu da belli oldu. İngiliz ekibi Chelsea ile Real Madrid eşleşirken, Manchester City’nin rakibi İspanyol temsilcisi Atletico Madrid oldu. Alman devi Bayern Münih, Villarreal ile eşleşirken, Portekiz takımı Benfica ise, Liverpool’un rakibi oldu.
- Chelsea-Real Madrid
- Manchester City-Atletico Madrid
- Villarreal-Bayern Münih
- Benfica-Liverpool
OLASI YARI FİNAL EŞLEŞMESİ
Oynanacak maçların ardından Manchester City-Atletico Madrid eşleşmesinin galibi, Chelsea-Real Madrid düellosunun galibiyle yarı finalde karşılaşacak. Benfica-Liverpool eşleşmesinden yarı finale yükselen takım ise, Villarreal veya Bayern Münih’ten biriyle kozlarını paylaşacak.
ÇEYREK FİNAL VE YARI FİNAL MAÇLARININ TARİHLERİ
Çeyrek finalde ilk maçlar 5-6 Nisan tarihinde oynanacak. Rövanş maçları ise, 12-13 Nisan’da yapılacak. Yarı final müsabakalarının ilk ayağı 26-27 Nisan’da, rövanş karşılaşmaları ise 3-4 Mayıs tarihinde oynanacak.