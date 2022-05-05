Şampiyonlar Ligi’nde finalin adı Real Madrid-Liverpool! Salah’ın isteği gerçekleşti

UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Real Madrid, tarihi geri dönüşe imza attığı mücadelede Manchester City’i yenerek finale yükseldi ve Liverpool'un rakibi oldu. İlginç bir tesadüfe sahne olacak olan Liverpool-Real Madrid finali, Mohamed Salah'ın sözlerini de akıllara getirdi.

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2021-2022 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu. Dün Villarreal'i 3-2 yenerek finale adını yazdıran Liverpool'un rakibi, bir başka İngiliz takımı Manchester City'i Rodrygo (2) ve Benzema'nın golleriyle eleyen Real Madrid oldu.

2022 Şampiyonlar Ligi Finali 28 Mayıs'ta Fransa’nın başkenti Paris’te bulunan Stade de France’te oynanacak.

İLGİNÇ TESADÜF

Öte yandan Liverpool ile Real Madrid arasında oynanacak karşılaşma ilginç bir tesadüfe sahne olacak.

Şampiyonlar Ligi’ni en çok kazanan takım olan Real Madrid’in kaybettiği son Şampiyonlar Ligi finali, 1981 yılındaydı. O finalde de Real Madrid’in rakibi Liverpool’du. Üstelik final maçı yine Fransa’nın başkenti Paris’te oynanmıştı. O maçı 1-0 kazanan Liverpool, şampiyonluğa ulaşmıştı.

SALAH’IN İSTEĞİ GERÇEKLEŞTİ

Real Madrid ayrıca, geçen yıl çeyrek finalde, 2018’de ise finalde karşılaştığı ve elediği Liverpool’un karşısına bir kez daha çıkacak.

Liverpool’un yıldızı Mohamed Salah, Real Madrid-Manchester City maçının ardından yaptığı paylaşımda “Görülecek hesabımız var” ifadesini kullandı. Liverpool’un Villarreal’i elediği maçın ardından da finalde Real Madrid’i istediğini belirten Mohamed Salah’ın isteği böylece gerçekleşmiş oldu.

Salah, Real Madrid’in şampiyonluğa ulaştığı 2018 finalinde omuzundan sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kalmış ve gözyaşlarını tutamamıştı.

REAL MADRID BU KEZ İZİN VERMEDİ

Şampiyonlar Ligi'ni 13 kez kazanarak turnuva tarihinde rekorlar kıran eflatun-beyazlılar 2 sezondur elendiği İngiliz takımlarına bu kez izin vermedi. Çeyrek finalde Chelsea'yi (3-1 ve 2-3) eleyen Real Madrid, yarı finalde de Pep Guardiola'nın takımı City'i 3-4 ve 3-1'lik skorlarla elemeyi başardı.

Hafta sonu LaLiga'da şampiyonluğa ulaşan Real Madrid, Şampiyonlar Ligi'nde de finale çıkarak Avrupa'nın en büyüğü olmak istiyor. Real Madrid ile Liverpool 2017-2018 Şampiyonlar Ligi finalinde de karşılaşmış, kupaya uzanan taraf İspanyollar olmuştu.

BENZEMA’DAN 15 GOL

Şampiyonlar Ligi'nde bu sezon grup aşamasında 5 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Real, son 16 turunda ilk maçı 1-0 kaybettiği Paris Saint-Germain'i sahasında 3-1 mağlup ederek adını çeyrek finale yazdırmıştı. Carlo Ancelotti'nin öğrencileri son 3 turda da Santiago Bernabeu'da geri dönüşe imza attı.

Bu sezon oynadığı 43 maçta 43 gole imza atan Karim Benzema, bu kulvarda ise 15. golünü atarak takımının finale yükselmesinde büyük pay sahibi oldu.