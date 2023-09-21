Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları! 25 gol atıldı

Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta sona erdi. 25 golün atıldığı gecede Galatasaray, Kopenhag ile 2-2 berabere alırken grubun diğer maçında Bayern Münih, Manchester United'ı 4-3 mağlup etti.

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Şampiyonlar Ligi’nde ilk hafta maçları A, B, C ve D Grubu’nda oynanan maçlarla tamamladı. Temsilcimiz Galatasaray, Kopenhag karşısında 2-0 geriye düşüp sahadan 2-2’lik beraberlikle ayrıldı.

A Grubu’nun diğer maçında Bayern Münih, üstün ve rahat bir oyun oynayarak Manchester United’ı 4-3 mağlup etti. Münih’in gollerini Sane, Gnabry, Kane ve Tel atarken Manchester United’un golleri Höjlund ve Casemiro’dan (2) geldi.

Galatasaray grubun 2. haftasında 3 Ekim’de Manchester United deplasmanına çıkacak.

ARSENAL ZORLANMADI

B Grubu’nda yıllar sonra Şampiyonlar Ligi’ne dönen Arsenal, PSV karşısında ilk yarı 3 gol atıp sahadan 4-0’lık zaferle ayrıldı. Sevilla ile Lens ise yenişemedi: 1-1.

NAPOLI’YE 88’DE İKRAM!

C Grubu’nda Real Madrid, 32 şut çektiği maçta Union Berlin’i sahasına Bellingham’ın 90+4’te attığı golle 1-0 yendi. Napoli ise Braga deplasmanından 88’de Niakate’nin kendi kalesine attığı golle 2-1 galip ayrıldı. Diğer goller Di Lorenzo ve Bruma’dan geldi.

INTER PUANI 88’DE KURTARDI

Şampiyonlar Ligi’nin son finalisti Inter, milli futbolcumuz Hakan Çalhanoğlu’ndan yoksun çıktığı Real Sociedad deplasmanından 1 puanla ayrıldı. İspanyol ekibi 4. dakikada Mendez ile öne geçtiği maçta üstünlüğünü 87’ye kadar koruyabildi. Inter, Lautaro Martinez’in golüyle sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrıldı.

Grubun diğer maçında milli futbolcumuz Orkun Kökçü’nün 72 dakika sahada kaldığı maçta Salzburg, Benfica’yı deplasmanda 2-0 yendi.

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