PSG-Manchester City maçında Lionel Messi müthiş golle siftah yaptı

Şampiyonlar Ligi'nde 2. hafta, birbirinden heyecanlı maçlarla başladı. Paris Saint Germain'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nde gecenin en dikkat çeken maçında Manchester City ile oynadığı karşılaşmada Lionel Messi, muhteşem bir golle siftah yaptı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 2. hafta, dört grupta oynanan sekiz maçla başladı. Temsilcimiz Beşiktaş’ın Ajax deplasmanından mağlup döndüğü haftada gecenin en dikkat çeken maçı Paris Saint Germain (PSG) ile Manchester City arasında oynandı.

Geçen sene Şampiyonlar Ligi yarı finalinde karşı karşıya gelen iki takım, bu kez A Grubu’nda kozlarını paylaştı. Yıldızlar topluluğu iki takımın mücadelesinde gülen taraf 2-0’lık sonuçla Paris Saint Germain oldu.

Lionel Messi, Neymar, Kylian Mbappe’li PSG, Kevin De Bruyne, Jack Grealish, Raheem Sterling’li Manchester City’yi mağlup etti. Manchester City, yakaladığı fırsatları değerlendiremedi, Gianluigi Donnarruma kurtarışlarıyla yıldızlaştı, atılan iki güzel gol sonucu belirledi.

DONNARUMMA YILDIZLAŞTI

Karşılaşmanın henüz 8. dakikasında onca yıldızın arasından hiç beklenmedik bir isim gol perdesini açtı. Idrissa Gueye, Neymar’ın ıskaladığı top sonrası yaptığı sert vuruşla takımını öne geçirdi.

Bu golden sonra oyunun kontrolünü ele alan ve beraberlik için bastıran Manchester City, kariyerinin ilk Şampiyonlar Ligi maçını oynayan PSG kalecisi Gianluigi Donnarumma’yı geçemedi.

Manchester City ataklarında kalesinde adeta devleşen Donnarumma, PSG’nin skor avantajını elinde tutmasını sağlayan baş aktör oldu. Uzun süre maçı 1-0 önde götüren PSG, 74. dakikada yaz transfer sezonun en önemli imzası Lionel Messi ile farkı açtı.

MESSI’DEN MUHTEŞEM GOLLE SİFTAH

Hızlı gelişen PSG atağında Lionel Messi, topu süratle rakip yarı alana taşıdı. Sağ kanattan içe kat eden Arjantinli yıldız, Mbappe ile verkaç yaptıktan sonra topun gelişine muhteşem bir vuruş yaptı. Ederson’un bakışları arasında ağlara giden top, Messi’nin PSG formasıyla kaydettiği ilk gol olarak kayıtlara geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca PSG, ilk hafta Club Brugge deplasmanında aldığı beraberliği telafi etti. Bu sonuçla PSG puanını 4’e yükseltirken, Manchester City 3 puanda kaldı.

Messi, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada “İlk golümü atmayı istemiştim. Bunun için çok mutluyum. Şu anda çok fazla oynayamıyorum. Sadece bir kez 90 dakika forma giyebildim. Adapte olmaya çalışıyorum” dedi.

CÜNEYT ÇAKIR’DAN KIRMIZI KART

Öte yandan FIFA kokartlı hakemlerimizden Cüneyt Çakır ve yardımcıları Bahattin Duran, Tarık Ongun ve Arda Kardeşler’in yönettiği maçta Atletico Madrid, konuk olduğu Milan’ı 2-1’lik skorla mağlup etti. Milan’da Franck Kessie, 15 ve 29. dakikalarda gördüğü iki sarı kart sonrası kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

Milan, 20. dakikada Rafael Leao ile öne geçerken, Atletico Madrid 84. dakikada Antonie Griezmann ve 90+7. dakikada Luis Suarez’in golleriyle üç puana uzandı.

Şampiyonlar Ligi’nde oynanan diğer maçlarda şu sonuçlar alındı:

A GRUBU

RB Leipzig 1-2 Club Brugge

Paris SG 2-0 Man City

B GRUBU

Porto 1-5 Liverpool

Milan 1-1 Atl. Madrid

C GRUBU

Ajax 2-0 Beşiktaş

Borussia Dortmund 1-0 Sporting CP

D GRUBU

Shakhtar 0-0 Inter

Real Madrid 1-2 Sheriff