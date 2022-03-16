Şampiyonlar Ligi’nde iki çeyrek finalist daha belli oldu

Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu'nda Manchester United'ı eleyen Atletico Madrid ile Ajax'ı eleyen Benfica, çeyrek finale yükseldi. İki takım da deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrılmayı başardı. Atletic, ManU'yu Oblak'ın yıldızlaştığı maçta devirirken; Ajax ise birçok pozisyonda gole ulaşamadı.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu’nun son haftası başladı. Dün akşam oynanan maçlarla birlikte iki çeyrek finalist daha belli oldu.

Liverpool, Bayern Münih, Manchester City ve Real Madrid’in ardından Atletico Madrid ile Benfica da adını Şampiyonlar Ligi’nde çeyrek finale yazdırdı.

Son iki bilet ise Juventus-Villarreal ile Lille-Chelsea maçlarının ardından sahibini bulacak.

MANCHESTER’A OBLAK DUVARI

Old Trafford’da 1-1’lik beraberliğin ardından rövanşa çıkan Manchester United ile Atletico Madrid karşı karşıya geldi.

Atleti’nin hocacı Diego Simeone, 5 eşleşmede Cristiano Ronaldo’nun takımlarına elenmesinin ardından Şampiyonlar Ligi’nde ilk kez Portekizli yıldızın forma giydiği bir takımı saf dışı bırakmayı başardı.

Atleti’ye çeyrek final biletini getiren tek golü 41. dakikada Renan Lodi kaydetti.

İkinci yarıda Manchester United’ın baskısına Atletico Madrid direndi, kaleci Oblak kalesinde devleşti. 5 kurtarış yapan Slovak eldiven galibiyette büyük rol oynadı.

BENFICA, AJAX’I ELEDİ

Gecenin diğer maçında Ajax ile Benfica, Johan Cruyff Arena’da karşılaştı. 2-2’nin rövanşında Hollanda ekibi rakibine oranla daha baskılı oynasa da sahadan yenik ayrılan taraf oldu.

Ajax taraftarı önünde Benfica karşısında cömertçe harcadığı pozisyonlarda sadece iki isabetli şut çekebildi.

Benfica’ya galibiyeti ve çeyrek finali getiren golü 77. dakikada Darwin Nunez attı.

7 dakika uzatmanın verildiği mücadelenin son dakikalarında Ajax maçı uzatmaya götürecek golü bulamadı.