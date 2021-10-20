Şampiyonlar Ligi’nde Messi ve Salah şov! Toplu sonuçlar…

Şampiyonlar Ligi'nde 3. hafta maçlarının oynandığı gece muhteşem karşılaşmalara sahne oldu. Atletico Madrid ile Liverpool arasında 5 golün atıldığı maç düelloya sahne olurken, Paris Saint Germain Lionel Messi'nin golleriyle zafere ulaştı. Şampiyonlar Ligi'nde gecenin sonuçları ve oluşan puan durumları...

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi 3. hafta maçlarının oynandığı geceye gol düelloları damga vurdu. Atletico Madrid ve Liverpool’un nefes kesen mücadelesi atılan golleri ve hakem kararlarıyla unutulmayacak bir gece yaşatırken, Ligue 1’de sessiz kalan Lionel Messi, gollerine Şampiyonlar Ligi’nde devam etti ve Paris Saint Germain’i zafere taşıdı. Kıyasıya mücadelelerin yaşandığı Şampiyonlar Ligi’nde gol yağmuru vardı. İşte Şampiyonlar Ligi’nde gecenin özeti ve maçların ardından oluşan puan durumları…

MESSI BIRAKTIĞI YERDEN…

A Grubu mücadelesinde RB Leipzig’i ağırlayan Paris Saint Germain, 9. dakikada Kylian Mbappe ile 1-0 öne geçti. Ancak 28’de Andre Silva, 57’de Norde Mukiele’nin golleriyle Leipzig 2-1’lik üstünlüğü yakaladı. Paris Saint Germain’in ligde suskun yıldızı olan Lionel Messi, 67. ve 74. (p) dakikalarda attığı gollerle takımını 3-2’lik galibiyete taşıdı. PSG’nin ilk golünü atan Mbappe ise, 90+4’te penaltı vuruşunu gole çeviremedi. A Grubu’nun erken saatte oynanan diğer maçında, Manchester City deplasmanda Club Brugge’ü 5-1’le geçmişti.

MADRID’DE İNANILMAZ GECE

B Grubu’nda Liverpool’u ağırlayan Atletico Madrid, 8. dakikada Mohamed Salah ve 13. dakikada Naby Keita’nın jeneriklik golleriyle maça adeta şok yaşayarak başladı. Ancak çabuk toparlanan İspanyol devi, 20. ve 34. dakikalarda Fransız futbolcusu Antoine Griezmann’ın golleri sayesinde soyunma odasına 2-2’lik beraberlikle girdi. Geriden gelerek beraberliği yakalayan Atletico Madrid, devre olmadan önce oyunun kontrolünü de ele geçiren taraftı.

İkinci yarıya büyük umutlarla başlayan Atletico Madrid, iki golünü atan Fransız futbolcusu Griezmann’ın 52. dakikada kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı ve Liverpool 78’de yine Salah’la üçüncü golü atarak 3-2 öne geçti. Dakikalar 82’yi gösterirken, maçın hakemi Atletico Madrid’in lehine penaltı çaldı ancak, VAR uyarısıyla karar iptal edildi ve Liverpool mücadeleyi 3-2’lik galibiyetle tamamladı.

Öte yandan B Grubu’nun diğer maçında, Porto sahasında ağırladığı Milan’ı 1-0’la geçti. Porto’nun tek golünü 65. dakikada Luis Diaz kaydetti.

MADRID GOL YAĞDIRDI, INTER RAHAT KAZANDI

D Grubu’ndaki maçlarda ise Inter sahasında Sheriff Tiraspol’u 3-1 yenerken, Real Madrid deplasmanda Shakhtar Donetsk’i 5-0’la geçti. Real Madrid’e galibiyeti getiren golleri Sergiy Kryvtsov (k.k.), Vinicius Junior (2), Rodrygo ve Karim Benzema kaydetti. Inter ise, Edin Dzeko, Arturo Vidal ve Stefan De Vrij’in golleriyle kazanırken, Sheriff’in tek golünü Sebastien Thill attı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE TOPLU SONUÇLAR

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE PUAN DURUMLARI