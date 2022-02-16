Şampiyonlar Ligi’nde Son 16 Turu | Manchester City 5’ledi; PSG, Real Madrid’i devirdi

Avrupa kupalarında gruplardan sonra eleme turları bu gece oynanan karşılaşmalarla başladı. Şampiyonlar Ligi Son 16 turu ilk maçlarında PSG, Real Madrid'i 90+4'te yıkarken; Manchester City, Sporting'i deplasmanda 5-0'la geçti.

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu’nda Sporting ile Manchester City karşı karşıya geldi. Jose Alvalade Stadı’ndaki maçta İngiliz devi şov yaptı! Guardiola’nın öğrencileri, ilk yarıyı 4-0 önde kapattığı mücadeleden 5-0’lık galibiyetle ayrılarak çeyrek finalin kapısını ardına kadar araladı.

7. dakikada Mahrez gol perdesini açarken, 17’de Bernardo Silva sahneye çıktı. 32. dakikada Foden, ilk golün sahibi Mahrez’in asistiyle skoru 3-0’a getirdi. 44’te ise ilk yarıya noktayı Bernardo Silva koydu. 58. dakikada ise 4. golün asistini yapan Sterling bu kez kendisi sahne alarak karşılaşmanın skorunu belirleyen golü kaydetti.

Bu maçın rövanşı 9 Mart’ta İngiltere’de oynanacak.

PSG, REAL MADRID’I MBAPPE İLE YIKTI

Gecenin diğer maçında sezon sonu Şampiyonlar Ligi kupasını isteyen iki takım karşılaştı. Parc des Princes’te oynanan maçı Fransız devi, 90+4’te Mbappe’nin golüyle 1-0 kazanmayı başardı.

Gelecek sezon Real Madrid forması giyeceği iddia edilen Mbappe, maç boyunca birçok pozisyona girmesine rağmen aradığı golü karşılaşmanın son pozisyonunda buldu. Ceza sahasında Real Madrid savunmasını çaresiz bırakan Fransız yıldız, PSG’ye galibiyeti getirdi.

Lionel Messi ise 62. dakikada Carvajal’in Mbappe’ye yaptığı faul sonrasında penaltı kullanmak için topun başına geçti. Ancak kaleci Courtois, Messi’ye gol izni vermedi.

Bu karşılaşmanın rövanşı da 9 Mart’ta İspanya’da oynanacak. Rövanş maçında Real Madrid’den Casemiro ve Mendy kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek.