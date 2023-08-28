SPOR
Abone Ol

Şampiyonlar Ligi’nde son viraj

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda rövanş mücadeleleri yarın başlayacak. Turu geçen takımlar, 'Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Yayınlanma:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Şampiyonlar Ligi’nde son viraj

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş maçları, yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.

Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Norveç’in Molde takımını ağırlayacak.

Tamamı TSİ 22.00’de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:

Yarın:

  • Panathinaikos (Yunanistan) – Braga (Portekiz) (1-2)
  • Galatasaray – Molde (Norveç) (3-2)
  • Young Boys (İsviçre) – Maccabi Haifa (İsrail) (0-0)

30 Ağustos Çarşamba:

  • Kopenhag (Danimarka) – Rakow (Polonya) (1-0)
  • PSV (Hollanda) – Rangers (İskoçya) (2-2)
  • AEK (Yunanistan) – Royal Antwerp (Belçika) (0-1) (AA)
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkacakİlginizi ÇekebilirGalatasaray, Şampiyonlar Ligi için sahaya çıkacak
X Reklam