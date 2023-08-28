Şampiyonlar Ligi’nde son viraj
Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları öncesi son eleme aşaması olan play-off turunda rövanş mücadeleleri yarın başlayacak. Turu geçen takımlar, 'Devler Ligi'nde mücadele etme hakkı kazanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvası UEFA Şampiyonlar Ligi’nde play-off turu rövanş maçları, yarın ve 30 Ağustos Çarşamba günü oynanacak.
Bu sezon organizasyondaki tek Türk temsilcisi Galatasaray, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında yarın Norveç’in Molde takımını ağırlayacak.
Tamamı TSİ 22.00’de oynanacak karşılaşmaların programı şöyle:
Yarın:
- Panathinaikos (Yunanistan) – Braga (Portekiz) (1-2)
- Galatasaray – Molde (Norveç) (3-2)
- Young Boys (İsviçre) – Maccabi Haifa (İsrail) (0-0)
30 Ağustos Çarşamba:
- Kopenhag (Danimarka) – Rakow (Polonya) (1-0)
- PSV (Hollanda) – Rangers (İskoçya) (2-2)
- AEK (Yunanistan) – Royal Antwerp (Belçika) (0-1) (AA)