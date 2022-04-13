Şampiyonlar Ligi’nde tur bir Real Madrid’e bir Chelsea’ye gitti; kazanan İspanyol devi oldu

Çeyrek finalin en dikkat çekici eşleşmesinde Real Madrid, ilk maçta 3-1 yendiği Chelsea karşısında rövanşta 3-0 geriye düşmesine rağmen ihtiyacı olan golleri bulmayı başardı! İspanyol devi, 90 dakikayı 3-1 geride kapatıp uzatmada durumu 3-2 yaparak maçı kaybetse de yarı final biletini aldı!

Sozcu.com.tr

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Şampiyonlar Ligi Çeyrek Finali’nde Real Madrid ile Chelsea yarı finale yükselmek için kozlarını paylaştı. İspanyol ekibi, Londra’da 3-1 yendiği Chelsea karşısında rövanşın 90 dakikasını aynı skorla geride kapattı. Real Madrid’e uzatmada hayat veren ise Benzema oldu. Fransız golcünün bu sezon attığı 36. gol maçın skorunu 3-2 belirledi. Real Madrid yenilse de gol avantajıyla yarı finale yükseldi.

İlk maçta Karim Benzema’yı durduramayan ve 3 golüyle yıkılan Chelsea, bu kez Real Madrid’i yarı sahasına hapsetti. Daha fazla şut çeken, daha fazla topla oynayan Chelsea 15. dakikada Mason Mount ile 1-0 öne geçti. Konuk takım 51. dakikada Mount’un asistinde Rüdiger’in golüyle durumu 2-0 yaparak eşleşmede 3-3’lük dengeyi yakaladı.

ALONSO VAR’A, BENZEMA DİREĞE TAKILDI!

Chelsea taraftarları 62. dakikada Alonso’nun golüyle adeta çıldırdı! İspanyol sol bek, sağ ayağıyla attığı golde top elle temas ettiği için VAR’a takıldı! Yapılan kontrolün ardından 3. gol sayılmadı.

Bu pozisyondan kısa bir süre sonra Real Madrid, Benzema ile gole çok yaklaştı. Fransız forvetin şutu üst direğe çarpıp oyun alanı dışına gitti!

OYUNA GİRDİ, 2 DAKİKA SONRA ATTI

Skor 3-0 olunca Real Madrid’in hocası Ancelotti sol bek Mendy ve orta sahadan Casemiro’yu oyundan alıp Marcelo ve Rodrygo’yu oyuna soktu.

78’de oyuna giren genç Brezilyalı, 80. dakikada Modric’in sağ ayağının dışıyla adrese teslim ortasına gelişine çok iyi bir vuruş yaparak skoru 3-1’e getirdi.

UZATMADA BENZEMA SAHNE ALDI

Maçın 90 dakikası 3-1 bitince uzatmalara giden mücadelede Karim Benzema yine sahne aldı. 96. dakikada Chelsea savunmasının pasla çıkmak istemesiyle oluşan hatada sol kanattan Vinicius Junior çizgiye inip, penaltı noktasının önündeki Benzema’ya topu kaldırdı. Fransız forvet şık kafa vuruşuyla topu filelere gönderip skoru 3-2 yaptı.

Geride kalan dakikalarda iki takım oyuncuları da varını yoğunu sahaya koydu. Zaman zaman sinirlerin gerildiği uzatmada başka gol sesi çıkmadı.