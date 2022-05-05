Şans mı, deha mı? Carlo Ancelotti neden küçümseniyor?

"The Godfather" filminin efsane mafya babası "Don Corleone"den çağrışımla 'Don Carlo' lakabı verilen Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, 62 yaşında yeniden dünya futbolunun zirvesinde. Peki, Ancelotti'nin büyülü zaferleri şanstan mı ibaret? Yoksa İtalyan karizmasına sahip teknik adam bir deha mı?

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Şampiyonlar Ligi’nde Manchester City’yi mucizevi şekilde eleyerek finale yükselen Real Madrid’in teknik direktörü Carlo Ancelotti, dünya kamuoyunda manşetleri süslemeye devam ediyor. La Liga’da takımını şampiyonluğa ulaştıran ve elindeki kadrodan maksimum verimi alan İtalyan hoca, tarihin en iyi teknik direktörleri arasındaki yerini de sağlamlaştırmış durumda.

Avrupa’nın en iyi beş liginde şampiyon olan ilk teknik direktör unvanını ele geçiren İtalyan, Şampiyonlar Ligi’ni kazanması halinde Liverpool’dan Bob Paisley ve Real Madrid’den Zinedine Zidane’ın önüne geçerek bu başarıyı dört kez yakalayan ilk teknik adam olacak.

Ancak tüm bu başarılarına rağmen, Real Madrid’in Ancelotti sayesinde değil, ona rağmen başarılı olduğu konuşuluyor. BBC’den Mina Rzouki, Ancelotti’nin oyun planı ve oyuncularıyla olan ilişkilerine ışık tuttu…

Kulüp Başarıları Juventus Intertoto Kupası (1999) AC Milan Şampiyonlar Ligi (2002-03 & 2006-07), Serie A (2003-4), İtalya Kupası (2002-03), İtalya Süper Kupası (2004), UEFA Süper Kupası (2007), Kulüpler Dünya Kupası (2007) Chelsea Premier Lig (2009-10), FA Cup (2009-10), Community Shield (2009) Paris Saint Germain Ligue 1 (2012-13) Real Madrid Şampiyonlar Ligi (2013-14), La Liga (2021-22), Kral Kupası (2013-14), İspanya Süper Kupası (2021-11), UEFA Süper Kupası (2014), Dünya Kulüpler Kupası (2014) Bayern Münih Bundesliga (2016-17), Almanya Süper Kupası (2016,2017)

SON 10 YILDAKİ HARCAMA

Real Madrid bir süredir yeniden yapılanma yolunda ilerlerken finansal olarak ezeli rakibi Barcelona’dan önemli ölçüde daha iyi durumda olduğu bir gerçek. Ancak yine de kadrosunun eski görkemli günlerinden uzak olduğu biliniyor. Bu nedenle, kadro yaşlanan yıldızlardan ve gelişmeye açık genç futbolculardan oluşuyor. CIES’e göre, son on yılda transfer pazarındaki net harcamaları, Leeds United, Crystal Palace ve Aston Villa gibi takımlardan daha düşük. Real, geçtiğimiz iki yaz boyunca Rennes’den 28 milyon sterline gelen Eduardo Camavinga dışında ciddi miktarda para harcamadı.

PRAGMATİST HOCA ANCELOTTI

Real Madrid Başkanı Florentino Perez, 2021’de Zinedine Zidane’ın yerine geçecek teknik adamı ararken, kadronun eksikliklerini göz önünde bulundurdu. Kulüp yeniden yapılanma sürecindeyken eldeki malzemeyi en iyi şekilde değerlendirebilecek pragmatist bir teknik direktörü göreve getirmek istedi ve Ancelotti ikinci kez Madrid’in kapısından içeriye girdi. Deneyimli hoca, elindeki oyuncuları parlatma ve bireysel olarak kalitelerini artırma konusunda usta ama işler her zaman böyle gitmedi.

SİSTEMEYE UYMAYAN EFSANELERİ İSTEMEDİ

Efsane Arrigo Sacchi’nin altında eğitim gören 62 yaşındaki Ancelotti, harika bir oyun stratejisi sanatını öğrenerek büyüdü. Sistem onun için o kadar önemliydi ki, futbol tarihinin efsane isimlerinden Roberto Baggio ve Gianfranco Zola’yı sistemine uymadıkları için takımında istemedi. Juventus’ta geçirdiği zaman, Fransa efsanesi Zidane’ı eğitmesi ve ardından edindiği deneyim, ona uyum sağlamayı öğretti ve o zamandan beri oyuncuları ilk sıraya koyan bir pragmatist haline geldi.

VINICIUS VE BENZEMA’YI BARIŞTIRDI!

Oyuncuya sadakat, onların en iyi şekilde performans sergilemeleri için ideal duruma getirmek anlamına gelir. Örnek olarak Vinicius Jr ve Karim Benzema’nın yaşadıkları. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde Borussia Mönchengladbach maçından önce Benzema, Vinicius Jr’ı ‘bize karşı oynuyor’ diyerek suçlamıştı ve bu görüntüler kameralar tarafından kanıtlanmıştı. Benzema’nın takım arkadaşı Ferland Mendy’ye ‘Vinicius’a pas verme’ derken çekilen görüntüleri, kamuoyunu sarsmıştı. Brezilyalı futbolcunun baskı altında doğru karar veremediği de bir gerçekti.

Aralık 2020’de, sadece birkaç hafta sonra Marca gazetesi, Real’i özellikle hücumda neden performans gösteremediği konusunda detaylı bir analiz hazırladı. Gazeteci Felipe Del Campo, “Maçlarda fark yaratacak golcü eksikliği var. Ronaldo’nun ayrılışı birçok açıdan belirleyici oldu” ifadelerini kullandı. Bu haberin yayınlanmasından 13 ay sonra ESPN, Ocak 2022’de şöyle yazdı: “Gerçek ikili Benzema ve Vinicius, şimdiye kadar tüm Barcelona kadrosundan fazla skor üretti. İki futbolcu 36 gole imza atarken, Barcelona’nın 35 golü var.”

Benzema-Vinicius ikilisinin Ancelotti döneminde yükselişe geçmesi tesadüf olmasa gerek…

“ANCELOTTI’DEN ÖĞRENDİĞİM EN İYİ ŞEY…”

Ancelotti, oyuncularına verdiği tavsiyeleri her zaman küçümsüyor. Ancak Vinicius Jr’ı daha iyi kararlar almasına ve Benzema ile daha iyi bir partner olmasına yardımcı olmak için net veriler toplandı ve incelendi. Ballon d’Or ve Dünya Kupası sahibi Fabio Cannavaro, Ancelotti’nin kendi gelişimi için ne kadar önemli olduğunu şu sözlerle vurgulamıştı:

“Ancelotti’den en iyi öğrendiğim şey bölge markajıydı. Sadece rakibi takip etmeye alışmıştım ama onunla doğru hareketleri ve duruşu öğrendim.”

“PARMAĞINI ŞIKLATMASI YETİYOR”

Benzema’ya gelince, Ocak 2022’de Real Madrid için ilk penaltısını kaçırdığında, Ancelotti tüm eleştirileri üzerine aldı ve herkese bunun kendi hatası olduğunu söyledi. Bireylerin parlamasını sağlamak bir başarı ama Ancelotti aynı zamanda oyunu en iyi şekilde okuyabilen antrenörlerden. Oyuncularından maksimum verim alabilmek için doğru pozisyonları bulurken, rakiplerin hata yapmasına neden olan taktik değişiklikleri ayarlar.

Fransız sol bek Lucas Digne, L’Equipe’e verdiği bir röportajda, eski Everton patronu Ancelotti’nin en iyi stratejist olduğunu, rakiplerini çok iyi analiz ettiğini, maçları çok iyi okuduğunu söyledi: “Her maçta elindeki oyunculara uyum sağlamaya çalışıyor. Tek bir parmak şıklatmasıyla sistemini değiştirebiliyor.”

ANTONIO PINTUS VE KUSURSUZ KONDİSYON

Real Madrid için bir başka şans da, Ancelotti’nin ekibindeki fitness koçu Antonio Pintus’un geri dönmesiydi. Takımdaki yaşlı oyuncuların optimum seviyelerde performans göstermesinde büyük rol oynadı. Ancelotti oyuncuların mental durumuyla ilgilenirken, Pintus mükemmel fiziksel kondisyon sağladı.

La Liga şampiyonluğunu sonuna kadar hak eden Real Madrid, Şampiyonlar Ligi finaline sadece şansla değil, aynı zamanda akıllı stratejiler, ayrıntılara dikkat ve iyi bireyleri harika yıldızlara dönüştürme yeteneğiyle yükseldi…