Santi Mina’ya cinsel tacizden hapis cezası!

İspanya La Liga takımlarından Celta Vigo'nun forveti Santi Mina, bir kadına tecavüz ettiği suçlamadan beraat etse de, cinsel tacizden hapis cezası aldı.

Sozcu.com.tr

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La Liga’da Celta Vigo forması giyen Santi Mina, yargılandığı taciz davasından hapis cezası aldı. İspanyol Mahkemesi, bir kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanan Mina’ya 4 yıl hapis cezası verirken, FC Ibiza’nın savunma oyuncusu David Goldar suç ortağı suçlamasından beraat etti.

İspanya’nın Almeria kentindeki mahkeme çarşamba günü görülen davada Mina’yı tecavüz suçundan beraat ettirdi. Ancak cinsel istismardan suçlu buldu. 26 yaşındaki Mina’ya mağdurdan 12 yıl uzak durma cezası verilirken 50 bin euro tazminat ödemesine hükmedildi. Yıldız futbolcu İspanya Yüksek Mahkemesi’ne itiraz edebilir.

KARAVANDA TECAVÜZ İDDİASI

Olay, 2017 yılında İspanya’nın güneyindeki Almeria eyaletinde meydana geldi. O dönem Valencia forması giyen Mina’nın, Goldar ile birlikte karavanda bir kadına tecavüz ettiği iddia edilmişti. Eski bir Celta oyuncusu olan Goldar, olayın gerçekleşmesini engellememekle suçlandı. Her iki oyuncu da masum olduklarını savundu.

Eyalet savcısı tecavüz suçundan Mina için 8 yıl hapis, Goldar için de 4 buçuk yıl hapis cezası talep etmişti. Çarşamba günü alınan kararın ardından La Liga kulübü Celta Vigo, disiplin soruşturması açıldığını ve Mina’nın takımdan geçici olarak uzaklaştırıldığını duyurdu.

İspanya Milli Takımı’nın U21 takımında oynayan Mina, bu sezon Celta formasıyla oynadığı 36 maçta 9 gol-5 asistlik performans sergiledi.