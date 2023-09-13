Santos’un Polonya macerası sona erdi
Fernando Santos, EURO 2024 elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle Polonya Futbol Federasyonu tarafından görevinden alındı.
Polonya Futbol Federasyonu, teknik direktör Fernando Santos ile yollarını ayırdı.
9 ay önce göreve getirilen 68 yaşındaki Santos, Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2024) elemelerinde alınan kötü sonuçlar nedeniyle görevinden alındı.
Federasyon Başkanı Cezary Kulesza, yaptığı açıklamada, “Santos’a milli takımımız için yaptığı çalışmalar için teşekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz” dedi.
E Grubu’nda çıktığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 mağlubiyet alan Polonya, 6 puanla 4. sırada yer alıyor.
Santos, Portekiz’i 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası’nda şampiyonluğa taşımıştı. 2022 FIFA Dünya Kupası’nda ise Portekiz, çeyrek finalde Fas’a elenmişti. (AA)