Senegal ile Mısır arasında tarihi final! Şampiyonu penaltılar belirledi

Senegal ile Mısır arasında oynanan 2021 Afrika Uluslar Kupası final maçı müthiş bir mücadele sahne oldu. Penaltılar sonucu Mısır'ı mağlup eden Senegal, tarihi bir başarıya imza attı.

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Covid-19 salgını nedeniyle 1 yıl ertelemeli olarak Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası finalinde Mısır’ı penaltılarla mağlup eden Senegal, şampiyon oldu. Normal süresi ve uzatmaları 0-0 sona eren maçta Mısır’ı penaltı vuruşları sonrası 4-2 mağlup eden Senegal, tarihinde ilk kez kupayı müzesine götürdü.

İki kalecinin devleştiği, Sadio Mane’nin normal sürede penaltı vuruşundan yararlanamadığı karşılaşmada Mısır kalecisi Mohamed Abou Gabal’ın performansı ülkesine yetmedi. Normal sürede ve seri atışlarda birer penaltının gol olmasını izin vermeyen Mohamed Abou Gabal, Mısır kaybetmesine rağmen maçın oyuncusu seçildi.

Turnuvanın kalecisi Senegal’den Edouard Mendy olurken, ‘Gol Kralı’ ödülünü Kamerunlu Vincent Aboubakar kazandı. Senegal’in yıldızı Sadio Mane ise turnuvanın oyuncusu seçildi.

MANE PENALTI KAÇIRDI

Karşılaşmanın henüz 7. dakikasında Senegal’in kazandığı penaltıda topun başına Sadio Mane geçti. Sadio Mane’nin vuruşunu kaleci Mohamed Abou Gabal kurtararak, takımını oyunda tuttu. Maç boyunca iki takımın da yakaladığı önemli pozisyonlarda hem Senegal kalecisi Edouard Mendy, hem de Mısır kalecisi Mohamed Abou Gabal rakiplerine geçit vermedi.

Normal süresi ve uzatma dakikalarında gol olmayan mücadele penaltı vuruşlarına gitti. Senegal’de maçın başında penaltı kaçıran Sadio Mane, seri vuruşlarda son atışı ağlara göndererek ülkesine bir ilki yaşattı. Senegal’de Kalidou Koulibaly, Abdou-Lakhad Diallo, Bamba Dieng ve Sadio Mane penaltı vuruşlarını gole çevirirken, Bouna Sarr’ın vuruşunu Mohamed Abou Gabal kurtardı.

Mısır’da ise Zizo ve Marwan Hamdy’nin vuruşları gol olurken, Mohamed Abdelmonem’in vuruşunda top direkten döndü. Mohanad Lasheen’in vuruşunu ise Senegal kalecisi Edouard Mendy kurtardı. Böylece Mısır’a penaltılarda 4-2 üstünlük sağlayan Senegal, şampiyonluğa ulaştı.

LIVERPOOL’UN GOLCÜLERİ KARŞI KARŞIYA

Senegal milli takımının en büyük kozu olan Sadio Mane turnuvada 3 gol, 2 asistlik performansla ülkesinin final oynamasında büyük katkı sağladı. Mane'nin Liverpool'dan takım arkadaşı Mohamed Salah ise turnuvada 2 gol 1 asiste imza atarken, penaltılara kalan Fildişi Sahili maçında son penaltıyı atarak ülkesini çeyrek finale taşıdı. Yarı finalde ev sahibi Kamerun'u yine penaltı atışları sonrası eleyen Mısır, bu kez finalde penaltı atışları sonrası kaybetti.

FİNALDE SÜPER LİG’DEN ÜÇ FUTBOLCU

Turnuvaya Süper Lig'den katılan Afrikalı futbolculardan 3 isim ülkesi ile finale çıkma başarısı gösterdi. Galatasaray forması giyen Mısırlı forvet Mostafa Mohamed ile Alanyaspor forması giyen Diedhiou karşılaşmaya ilk 11'de başlarken, Kayserispor forması giyen Mame Thiam ise kadroda yer almadı. Başakşehir ile anlaşmaya varan Trezegeut ise maçın 58. dakikasında oyuna dahil oldu.