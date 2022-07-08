Sepp Blatter ve Michel Platini hakkında son karar verildi

Haklarında yolsuzluk iddiaları ile dava açılan Sepp Blatter ve Michel Platini ile ilgili mahkeme son kararını verdi.

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FIFA eski başkanı Sepp Blatter ve efsane Fransız futbolcu UEFA eski başkanı Michel Platini İsviçre’de yolsuzluk iddialarıyla yargılandıkları davada aklandı.

İsviçre’nin güneyindeki Bellinzona kentinde gerçekleştirilen davada dolandırıcılık iddiasıyla yargılanan ve 17 yıl boyunca FIFA’nın başında kalan Blatter aklanırken, Platini de aynı davada suçsuz bulundu.

Michel Platini, dava sonrası yaptığı açıklamada “Bunca yıldır süren yalanlar ve manipülasyonlardan sonra adalet yerini bulduğu için çok mutluyum. Gerçekler bu mahkemede gün yüzüne çıktı. Adaletsizliğe karşı savaşımı sürdüreceğim. Sadece ilk raundu kazandım” dedi.

BLATTER'E 8 YIL, PLATINI'YE 4 YIL MEN

Sepp Blatter’in FIFA başkanı olduğu 2011 yılının şubat ayında, o dönem FIFA asbaşkanlığını da yürüten Michel Platini’ye ödediği 2 milyon İsviçre frangına ilişkin başlatılan soruşturmanın iddianamesi 2021 yılının kasım ayında kabul edilmişti.

FIFA Etik Komitesi, UEFA Başkanı Michel Platini'nin, FIFA Başkanı Sepp Blatter'den danışmanlık adı altında aldığı ödemeyi ‘Hiçbir yasal dayanağı olmadığı' gerekçesiyle usulsüz bulduğu için ikiliyi futboldan 8 yıl men etmişti.

Söz konusu para alışverişi gerekçesiyle FIFA, Platini ve Blatter'e 8 yıl futboldan men cezası vermişti. FIFA Tahkim Kurulu, görevi askıya alınan Platini'nin cezasını 6 yıla indirmiş, Fransız futbol adamı ise Uluslararası spor Tahkim Mahkemesine (CAS) itiraz etmişti.

CAS, Platini'nin cezasını 4 yıla düşürürken, Fransız futbol adamı bu karara da itiraz ederek İsviçre Federal Mahkemesi'ne başvurmuştu. İsviçre Federal Mahkemesi, futboldan 4 yıl men edilen eski UEFA Başkanı Michel Platini'nin cezasına yaptığı itirazı ise reddetmişti.