Sergio Agüero emeklilik kararından dönmeyi düşünüyor

Barcelona'ya transfer olduktan sonra sadece 5 maça çıkabilen ve kalbindeki sorun nedeniyle emekliliğe ayrılan Sergio Agüero, 3.5 aylık aradan sonra geri dönmek istediğini açıkladı.

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İngiltere Premier Lig ekibi Manchester City efsanelerinden ve Barcelona’nın eski oyuncusu Sergio Agüero, yeniden futbola dönmeyi umut ettiğini belirtti.

Bu sezon başında Barcelona’ya transfer olduktan sonra Alaves maçında forma giyerken yaşadığı nefes darlığı sıkıntısı nedeniyle oyundan alınıp hastaneye götürülmüştü. Arjantinli golcünün yapılan geniş kontrollerinde kalbinde ritim bozukluğu olduğu teşhis edilmişti.

Doktorların tavsiyesi nedeniyle 15 Aralık 2021’de emekliği olduğunu açıklayan Sergio Agüero, ülkesindeki bir TV kanalına yaptığı açıklamada, “Dün tekrardan futbol oynayabileceğim aklımdan geçti. MLS’ten Inter Miami beni aradı ama onları reddettim. İki yıl sonra mı veya daha mı yakın bilmiyorum, bakalım” ifadelerini kullandı.

Doktorların kendisine 5-6 ay sakin bir yaşam sürmesini ve antrenman yapmaması gerektiğini belirten 33 yaşındaki Agüero, “Ben şimdiden antrenman yapmak istiyorum” dedi.

Barcelona formasıyla 5 maça çıkan ve tek golünü Real Madrid’e atan Sergio Agüero, Manchester City’de ise 390 maçta 260 gol atarak kulüp tarihinin en golcü oyuncusu olarak İngiltere’den ayrıldı.