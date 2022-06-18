Sergio Ramos, altın kaplamalı ‘Osmanlı Biftek’ için 900 euro verdi, olay çıktı!

Paris Saint Germain'in yıldız futbolcusu Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio, Dubai'de yedikleri altın kaplamalı bifteğin fotoğraflarını paylaşınca İspanya'da gündem oldular.

Sozcu.com.tr

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İspanya’nın ünlü futbolcusu Sergio Ramos ve eşi Pilar Rubio, 15 Haziran’daki üçüncü evlilik yıldönümlerini kutlamak için Dubai’ye gittiler. Çocukları olmadan başbaşa tatil yapan ikilinin Instagram’da paylaştığı yemek fotoğrafı İspanya’da eleştiri konusu oldu.

Lüks bir restoranda akşam yemeği yiyen ikili, parçası 900 euro değerinde, 1.100 gram ağırlığında ve 24 ayar altın kaplamalı “Altın Osmanlı Biftek” yerken çekilen fotoğrafı paylaşınca olay çıktı.

Tecrübeli futbolcuyu empati yapmamakla eleştirenler, “Ülkenin yarısı bu parayı kazanabilmek için haftada 50 saat çalışıyor” ve “Asgari ücretin 1000 euro olduğu bir ülkede hâlâ iyi bir şarap için yeterli paraları var” şeklinde yorumlar yaptı.