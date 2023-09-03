Sergio Ramos, Suudi Arabistan’ın Al Ittihad kulübüne transfer olabilir: Galatasaray ve Beşiktaş da yarışıyor

Avrupa futbolunun yıldız ismi Sergio Ramos'u kim kadrosuna katacak? Suudi Arabistan'ın güçlü ekibi Al Ittihad, Ramos'un peşinde hızla ilerlerken, Türkiye'nin devleri Beşiktaş ve Galatasaray da bu büyük transfer yarışında sahne alıyor.

Sozcu.com.tr

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Foot Mercato’nun haberine göre Suudi Arabistan kulübü Al Ittihad, serbest oyuncu olan stoper Sergio Ramos’u kadrosuna katmak için girişimlerini hızlandırdı.

37 yaşındaki oyuncu son olarak Paris Saint-Germain forması giydi ve haziran ayında veda maçını oynadı, ancak Ligue 1 şampiyonuyla olan sözleşmesi Temmuz ayı başında sona erdiğinden beri kulüpsüz. PSG’ye ilk olarak 2021 yazında Real Madrid’den katılmıştı.

Al Ittihad’ın Ramos’u transfer etme konusundaki aciliyeti, Real Betis’ten Luiz Felipe’yi transfer edememesinden kaynaklanıyor.

Şimdi, Ramos’un kulüple sağlık kontrolünden geçmeden önce bir anlaşma yapmak ve transferi sonuçlandırmak için önümüzdeki hafta Suudi Arabistan’a gitmesi gerekecek. Al Ittihad bu yaz aralarında Karim Benzema, N’Golo Kanté, Fabinho ve Jota’nın da bulunduğu çok sayıda önemli oyuncuyu kadrosuna kattı.

GALATASARAY VE BEŞİKTAŞ’I RAMOS TEKLİFİ

Beşiktaş da Ramos’la ilgileniyor ancak iki yıllık sözleşme için net 8 milyon Euro teklif ettikleri İspanyol oyuncudan 4 Eylül’e kadar bir cevap bekliyorlar. Ramos’un transferi için Galatasaray ile yarışıyorlar. Galatasaray, savunma oyuncusunu kadrosuna katmak için yaklaşık 6 milyon Euro teklif etti.

Bir Dünya Kupası, iki Avrupa Şampiyonası, dört Şampiyonlar Ligi, dört Dünya Kulüpler Kupası, beş LaLiga şampiyonluğu, iki Ligue 1 kupası ve daha fazlasını kazanan Ramos’un transferi, küresel futbolda meşruiyet kazanmaya çalışan Suudi Pro Ligi için bir başka nimet olacak.

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