Sergio Rico’dan sevindirici haber

28 Mayıs'ta ülkesindeki katıldığı bir festivalde attan düşerek komaya giren Sergio Rico'nun taburcu edilmesi bekleniyor.

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Paris Saint-Germain kalecisi Sergio Rico’nun yaşam mücadelesi verdiği kazadan yaklaşık üç ay sonra önümüzdeki hafta hastaneden taburcu edilmesi bekleniyor.

29 yaşındaki oyuncu, 28 Mayıs’ta ülkesi İspanya’da attan düşüp kafasını yere vurunca Virgen del Rocio Hastanesi’ne kaldırıldı ve o günden beri tedavi görüyor. Geçirdiği ağır yaralanmalar ve beyin travması nedeniyle bir dizi tıbbi operasyon geçiren Rico, özel bakım için doktorların ve uzmanların kontrolünde kaldı.

BU HAFTA TABURCU OLACAK

Rico’nun hastaneden daha erken ayrılabileceği düşünülürken komplikasyonlar nedeniyle taburcu edilmesi gecikti. İspanyol kalecinin ailesi, doktorların bu hafta ayrılmasına izin vermesini bekliyor. Bu haber, Mayıs ayından bu yana yanında olan ailesi için büyük bir rahatlama oldu.

Rico, PSG’nin 27 Mayıs’ta Strasbourg’la 1-1 berabere kalarak Ligue 1 şampiyonluğunu garantilemesinin ardından Endülüs eyaletinin Huelva kentindeki Almonte’de düzenlenen ve yürüyen insanlar, atlı biniciler ve at arabalarından oluşan bir geçit törenini içeren El Rocio’ya gitmişti.